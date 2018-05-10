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четверг, 10 мая 2018 23:13

Во Львове обнаружили останки жертв НКВД

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Музей "Территория террора" начал раскопки на территории садового кооператива "Свиточ" на севере Львова.

На участке обнаружили останки узников пересыльной тюрьмы № 25 в урочище "Голоско", сообщает "Гал.инфо".

"Во время прошлых эксгумационных работ мы среди других находили много гражданских людей, судя по сопроводительным материалам, которые были при них, и монахов. В этом году в этой яме тоже были найдены монашеские скелеты, а также впервые - тело священника. Мы узнаем что это священник, поскольку у него осталась колорадка за от рясы - изготовленная ​​из белой пластмассы, а также остатки темной одежды в самом скелете. Мы его эксгумируем отдельно, поскольку это все же священник и процедура перезахоронения священников происходит немного иначе как гражданских людей", - отмечает заместитель директора КП ЛОР "Доля" Владимир Харчук.

В течение первой недели работ уже найдено 40 взрослых (мужских и женских) и 11 детских скелетов.

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Раскопки продолжаются с 2013 года. В ходе них обнаружили более 800 жертв советского режима.


Пересыльная тюрьма №25 функционировала во Львове с 1944 до 1955 года. Сотрудники собирали и отправляли заключенных "этапами" в лагеря ГУЛАГа. Во Львов свозили заключенных из других тюрем Западной Украины. Там они находились от недели до года в ожидании своего этапа.

24 марта в Ивано-Франковске похоронили останки жертв НКВД. Все 134 погибших были местными жителями. Их кости нашли в прошлом году возле старого еврейского кладбища в Киеве. Ученые считают, что эти лица были заключены в местной колонии, как принадлежащие к украинской интеллигенции. Кроме того, эксперты указывают, что люди умерли в результате жестоких пыток.

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