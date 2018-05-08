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вторник, 08 мая 2018 14:51

Подпольщик боролся на Донбассе под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина"

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Подпольщик боролся на Донбассе под лозунгом &quot;За Украину без Гитлера и Сталина&quot;
Евгений Стахов, 1941 год. После войны жил в США. Умер в 2014-м. Фото: Збруч

В 1941-1943 годах член ОУН Евгений Стахив организовывал ячейки в Восточной Украине - Кривой Рог, Мариуполь, Сталино - теперь Донецк, Луганск.

"Евгений Стахов в годы Второй мировой войны создавал украинское подполье на территории Донбасса. Боролся за независимую Украину под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина". О размахе деятельности созданного им подполья свидетельствует тот факт, что во время оккупации нацистами на территории современной Донецкой и Луганской областей расстреляли более сотни украинских подпольщиков", - пишет в своем блоге сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Современные историки считают Евгения Стахова одним из организаторов молодежного подполья "Молодая гвардия".

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"В 1943 году под влиянием философии представителей восточных походных групп, к которым принадлежал Стахов, ОУН изменила свою программу. Стало понятно, что Украина уважает все человеческие права и свободы и обеспечивает свободное развитие представителям всех народов и вероисповеданий, которые уважают ее как Родину", - добавляет Снегирев.

Он предлагает присвоить присвоении Стахива звание Герой Украины (посмертно).

В 1940-х годах ХХ века на территории Донбасса возникло сопротивление советской тоталитарной системе. Председателем созданного подполья стал Евгений Стахов. Идея, которую поддерживало антисоветское националистическое подполье, была простой - свободная, независимая, демократическая Украина.

О деятельности националистов на Востоке Украины можем узнать из архивных документов органа НКВД. В документе "О деятельности ОУН на Востоке Украины" названы все области Украины, где действовало украинское националистическое подполье.

Первые представители движения сопротивления в Донецкой области появились в 1941 году в Мариуполе, функционировали два окружных провода организации с центрами в Мариуполе и Горловке, также действовали районные и городские организации.

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Дата
08
мая

Подпольщик боролся на Донбассе под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина"

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