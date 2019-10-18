"Почерк" НКВД - в саду обнаружили массовое захоронение людей

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Массовое захоронение жертв НКВД обнаружили в Дрогобыче Львовской области. Эксперты мемориально-поискового центра "Доля" проводили раскопки на территории сада на территории бывшей тюрьмы НКВД.

Всего удалось раскопать 13 захоронений в который нашли остатки 16-ти человек, передает пресс-служба Дрогобычского городского совета.

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Специалисты убеждены, что люди были жертвами именно советских чекистов. Рассказывали об этом и очевидцы тех событий. Людей убивали между 1939-1941 или после 1944 года выстрелом в затылок. Именно этим были известны сталинские чекисты.

Все остатки разбросаны хаотично. Предполагают, что тела хоронили ночью. Рядом нашли обувь, элементы одежды и патроны к оружию, которым пользовались палачи.

Общественный деятель Мирон Бучацкий, отца которого убили в Перемышлянской тюрьме, рассказал о деятельности НКВД и поиски жертв близкими на этих территориях.

В сети опубликовали документ из личного дела сотрудника НКВД Наума Турбовского. В нем указана конкретная цифра уничтоженных им заключенных - более 2 тыс. человек. За это получил Орден Красной Звезды.