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четверг, 10 октября 2019 13:28

2100 казней - раскрыли дело советского палача

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В сети опубликовали документ из личного дела сотрудника НКВД Наума Турбовского. В нем указана конкретная цифра уничтоженных им заключенных - более 2 тыс. человек. За это получил Орден Красной Звезды.

"Свою работу знает хорошо. Умело организовал охрану и изоляцию заключенных внутренней тюрьмы УГБ УНКВД, а также доставку арестованных на допросы с Днепропетровской тюрьмы, что во многом способствовало успешности следствия. Товарищем Турбовским непосредственно проведена большая работа по приведению в исполнение приговоров к ВМ, в порядке приказов Народного Комиссара внутренних дел СССР и по решению Коллегии Верховного Суда Военного Трибунала и Особой тройки при УНКВД над врагами народа, участниками военно-фашистского заговора, шпионами и диверсантами. Лично приведено в исполнение свыше 2100 приговоров ", - привел в Facebook текст с дела российский исследователь Константин Богуславский.

Автор: facebook.com/konstantin.boguslavskiy
  Наум Турбовский лично расстрелял более 2,1 тыс. Человек
Наум Турбовский лично расстрелял более 2,1 тыс. Человек

Историк рассказывает, что Наум Турбовский родился в 1896-м в городке Ходорков Киевской губернии. Воевал против Деникина и Махно в Красной армии. С 1920-х работал в органах госбезопасности. Через 18 лет назначен комендантом тюрьмы УГБ Днепропетровска и был исполнителем приговоров. Турбовской вышел на пенсию после войны в должности подполковника КГБ.

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Автор: facebook.com/konstantin.boguslavskiy
  Наум Турбовский лично расстрелял более 2,1 тыс. Человек
Наум Турбовский лично расстрелял более 2,1 тыс. Человек

Костантин Богуславский показали документы, подтверждающие массовые репрессии мирного населения в Украине во времена Иосифа Сталина. В частности речь идет о письме народного комиссара внутренних дел Украинской ССР Александра Успенского и ответ деятеля советских органов безопасности Михаила Фриновского, который приказывает увеличить количество расстрелянных узников втрое.

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10
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