Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ

Фото: facebook.com/konstantin.boguslavskiy

В сети показали документы, подтверждающие массовые репрессии мирного населения в Украине во времена Иосифа Сталина.

Речь идет о массовых расстрелах заключенных. Об этом в Facebook написал в историк Константин Богуславский и опубликовал соответствующие докуметы.

В частности, он показал письмо народного комиссара внутренних дел Украинской ССР Александра Успенского и ответ деятеля советских органов безопасности Михаила Фриновского, который приказывает увеличить количество расстрелянных узников втрое.

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"Нарком внутренних дел Украины Успенский пишет Ежову и Фриновскому в Москву в феврале 1938 года: мол, у нас чего-то уголовников много сидит в тюрьмах - давайте им сроки быстренько на расстрел перепишем - не по пути нам с ними в светлое будущее. На 8 тысяч человек . Ну для ровного счета на 10 тысяч. А Фриновский ему строго отвечает: мы вам уже лимит давали на 6 тысяч человек, а сейчас еще на 30 тысяч расстрелов даем", - пишет историк.

Стоит отметить, что позже Успенского тоже расстреляли.

Поисковая группа, работающая на территории полтавских артскладов обнаружила пределы расстрельного рва. Там, по архивным данным, был расстрел мирного населения. Гильзы, которые нашли на месте, изготовленные не позднее 36-го года и не позднее 41-го.