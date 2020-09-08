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вторник, 08 сентября 2020 10:55

Оппозиционеры объединились в новое движение

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Оппозиционеры объединились в новое движение
8-10 сентября 1989 года создали Народный Рух Украины Фото: zbruc.eu

Учредительный съезд Народного Руха Украины за перестройку начался 8 сентября 1989 года в актовом зале Киевского политехнического института. Возникла первая общественно-политическая организация, которая стала альтернативой компартии.

Перед тем, учредительные конференции провели в большинстве областей Украины, что стало возможным благодаря политике гласности. Оргкомитет главной возглавлял народный депутат СССР Владимир Яворивский. В случае запрета властями проведения съезда в Киеве планировали провести его в Литве или Молдове, однако разрешение получили.

"Я несколько раз ходил и к Кравчуку, и к Ивашко, тогдашнему секретарю ЦК. Наконец, они меня зовут поговорить. Я знал, что капитулируют, но какой была капитуляция! Меня и Петра Таланчука, он тогда был ректором Политехнического института, заставили подписать такое соглашение: если в зале поднимется сине-желтый флаг, Таланчук обязуется закрыть съезд. Мы прекрасно понимали, что никому не удастся этого сделать. И подписали это "капитуляционное" соглашение ", - вспоминал Владимир Яворивский в интервью "Радио Свобода".

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Устав Руха приняли 9 сентября, а съезд продолжался до 10. В зале института присутствовали 944 украинца, 77 россиян, 9 евреев, 6 поляков, 6 белорусов и представители других национальностей. Неоднократно поднимали украинские флаги, что коммунистическая власть предотвратить не смогла.

Председателем НРУ стал писатель Иван Драч, а главой секретариата Руха - советский политзаключенный Михаил Горынь. В первый год своего существования организация начала активную борьбу за независимость Украины. Способствовала украинскому возрождению и демонтажу коммунистической системы.

Совет Министров СССР официально зарегистрировала НРУ 9 февраля 1990 года. Рух достиг значительных успехов в избирательной кампании, что способствовало созданию в Верховной Раде оппозиционной к коммунистам фракции Народна рада, возглавляемой Игорем Юхновским.

Во Львове впервые в Украине в советское время состоялся политический страйк. Организовывали акцию члены Украинского Хельсинского союза. Это произошло 24 марта 1989 года.

Первые политические акции, альтернативные коммунистической партии, начали активно появляться в Украине во второй половине 80-х гг. Коммунистическая идеология теряла власть и поддержку среди граждан Советского Союза, а затем, усилилась и политическая активность людей. В Украине эти процессы происходили с сильными национальными особенностями.

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Дата
08
сентября

Оппозиционеры объединились в новое движение

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