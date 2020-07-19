Оползень уничтожил крупнейшее в России захоронение жертв Холокоста

Смыло Змиевскую балку. Фото: УНИАН

В российском Ростове-на-Дону оползень после проливного дождя уничтожил самое больше в стране захоронение жертв Холокоста.

В администрации города говорят, что дорога, которая идет по верхней части мемориала, не выдержала напора воды. Часть склона между мраморными пилонами смыло, передает УНИАН.

Поток воды размыл грунт и снес часть бордюров. Сейчас это место огорожено.

"Если убрать почву с плитки поможет мини-погрузчик, то очищать мрамор придется вручную", - добавили в пресс-службе.

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Змеевская балка - крупнейшее место захоронения жертв Холокоста в России. В августе 1942 года за несколько дней нацисты казнили там от 25 тыс. до 27 тыс. человек. Это были преимущественно евреи. Также в балку немцы привозили военнопленных, пациентов психиатрических больниц и цыган.

Государственный мемориальный комплекс в Бабьем Яру откроют в следующем году. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.