"Они хотят впихнуть невпихуемое" - 5 лет назад умер Иван Плющ

Иван Плющ часто говорил очень колоритно. Фото: из открытых источников

В ночь на четверг 5 лет назад умер украинский политик Иван Плющ. Ему было 73. Бывший председатель Верховной Рады долго лечился от онкозаболевания.

Иван Плющ - Герой Украины, депутат пяти созывов парламента. Дважды был председателем Верховной Рады, занимал должность секретаря СНБО Украины при президентстве Виктора Ющенко.

Орден Героя Украины "за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии государственности, плодотворную политическую и общественную деятельность" Плющу вручил 2001 года Леонид Кучма.

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Вообще, политик запомнился украинцам за чувство юмора. Его высказывания на заседаниях Верховной Рады стали афористическими:

"Они хотят впихнуть невпихуемое. Ну, как же его пихать, как оно не лезет?"

"Депутат Заяц, не бегайте по залу. Здесь вам не лес".

"Лариса Павловна, прошу вас, кончайте скорее, я уже не могу", - сказал народному депутату Ларисе Скорик во время ее длительного выступления.

"Я при жизни столько сала съел, что стыдно свиньям в глаза смотреть".

"Председатели комиссий с выдвинутыми членами, подойдите к президиуму", - говорил при формировании Конституционного суда.

"Депутат! Депутат! Не помню хвамилии - тот, шо в пиджаке! Отойдите от микрохвона и займите свой город".

Легендарному украинскому композитору Владимиру Ивасюку в этом году исполнилось бы 70. 40 лет прошло со времени его убийства, которое до сих пор не расследовано.