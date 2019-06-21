Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина

Фото: с семейного архива

Легендарному украинскому композитору Владимиру Ивасюку в этом году исполнилось бы 70. 40 лет прошло со времени его убийства, которое до сих пор не расследовано. Сестра композитора Оксана Ивасюк вспоминает, что с притеснениями чиновников ее брат сталкивался еще с юности. За то, что в старших классах школы случайно сбросил бюст Ленина, был отчислен из университета.

"Володя шел в школе на золотую медаль. За несколько месяцев до окончания школы шел с друзьями по парку. Кто-то из ребят решил закинуть фуражку на гипсовый бюст Ленина. Когда полезли снимать фуражку, бюст упал. Ребята попали в милицию на 15 суток, а на Володю завели дело. Володя получил аттестат с четверками по истории СССР и обществоведению. В том году поступил в Медицинский институт в Черновцах. Но кто-то сообщил о его "деле", и 31 августа 1966 на посвящении в студенты брата обвинили в том, что он нечестным путем пробрался в ряды студентов, и при всех зачитали приказ об исключении.

В том году Володя пошел работать слесарем на завод "Легмаш". Создал там заводской хор. Под псевдонимом Весенний брат прислал на конкурс к 50-летию Октября песни "Отлетали журавли" и "Колыбельная для Оксаночки" и получил там первую премию.

Через год Володя же снова поступил в Черновицкий мединститут ", - рассказывает Оксана Михайловна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Владимира Ивасюка доказали через 40 лет

"Я участвовала в работе драматического кружка, хотела поступать в театральный институт в Киеве, стать актрисой. Но Володя советовался с Иваном Миколайчуком, а потом сказал мне: "Знаешь, Оксана, в этой стране украинской актрисой очень трудно быть. Если ты хочешь что-то сделать для Украины, поступай на украинскую филологию". Я так и сделала. Володя был на моем выпускном вечере уже известным композитором и охотно танцевал с моими учительницами и одноклассницами, а также и пел для всех ", - говорит сестра композитора.

Воспоминания Оксаны Ивасюк читайте в свежем номере журнала Країна.

Во Львове учредили литературно-художественную премию Владимира Ивасюка. Ее цель - увековечить память всемирно известного композитора и исполнителя авторских песен.