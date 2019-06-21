 
Ексклюзивы
1/5
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Просмотров: 495
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 252
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 882
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 747
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2223
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1683
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1494
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5085
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1512
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Фото
Все фото
5
5
3
3
4
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Ведущие &quot;1+1&quot; рассказали, какими родителями хотят быть
Ведущие "1+1" рассказали, какими родителями хотят быть
Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини
Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини
Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже
Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже
Развод помог Адель сбросить вес
Развод помог Адель сбросить вес
Видео
Все видео
61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 882
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 513
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2106
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 396
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 14:01

Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
5

  Комментировать

Владимир Ивасюк
Фото: с семейного архива
Краков. август 1974
Владимир Ивас.к и Елена Кузнецова на передаче "Камертон хорошего настроения", 13 сентября, 1970
Черновцы, январь 1974

Легендарному украинскому композитору Владимиру Ивасюку в этом году исполнилось бы 70. 40 лет прошло со времени его убийства, которое до сих пор не расследовано. Сестра композитора Оксана Ивасюк вспоминает, что с притеснениями чиновников ее брат сталкивался еще с юности. За то, что в старших классах школы случайно сбросил бюст Ленина, был отчислен из университета.

"Володя шел в школе на золотую медаль. За несколько месяцев до окончания школы шел с друзьями по парку. Кто-то из ребят решил закинуть фуражку на гипсовый бюст Ленина. Когда полезли снимать фуражку, бюст упал. Ребята попали в милицию на 15 суток, а на Володю завели дело. Володя получил аттестат с четверками по истории СССР и обществоведению. В том году поступил в Медицинский институт в Черновцах. Но кто-то сообщил о его "деле", и 31 августа 1966 на посвящении в студенты брата обвинили в том, что он нечестным путем пробрался в ряды студентов, и при всех зачитали приказ об исключении.

В том году Володя пошел работать слесарем на завод "Легмаш". Создал там заводской хор. Под псевдонимом Весенний брат прислал на конкурс к 50-летию Октября песни "Отлетали журавли" и "Колыбельная для Оксаночки" и получил там первую премию.

Через год Володя же снова поступил в Черновицкий мединститут ", - рассказывает Оксана Михайловна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Владимира Ивасюка доказали через 40 лет

"Я участвовала в работе драматического кружка, хотела поступать в театральный институт в Киеве, стать актрисой. Но Володя советовался с Иваном Миколайчуком, а потом сказал мне: "Знаешь, Оксана, в этой стране украинской актрисой очень трудно быть. Если ты хочешь что-то сделать для Украины, поступай на украинскую филологию". Я так и сделала. Володя был на моем выпускном вечере уже известным композитором и охотно танцевал с моими учительницами и одноклассницами, а также и пел для всех ", - говорит сестра композитора.

Воспоминания Оксаны Ивасюк читайте в свежем номере журнала Країна.

Во Львове учредили литературно-художественную премию Владимира Ивасюка. Ее цель - увековечить память всемирно известного композитора и исполнителя авторских песен.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты

Президент спас от тюрьмы писательницу

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

Исчезнувших супругов нашли убитыми

Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

Самое читаемое
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
10
 Просмотров: 81946
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 72479
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
7
 Просмотров: 63513
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 45617
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 43957
Знаменитости
Ведущие "1+1" рассказали, какими родителями хотят быть
Ведущие "1+1" рассказали, какими родителями хотят быть
5
 Просмотров: 702
Рианна пожаловалась на новые грудь
Рианна пожаловалась на новые грудь Просмотров: 153
Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини
Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини
3
 1 Просмотров: 2772
Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже
Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже
3
 1 Просмотров: 2736
Фредди Меркьюри снова запел: в сети появился неизданный трек группы Queen
Фредди Меркьюри снова запел: в сети появился неизданный трек группы Queen Просмотров: 198
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
3
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
3
УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ
3
В МИД России высказались относительно нежелания Зеленского вести переговоры с "боевиками"
3
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
Голосов: 35662
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua