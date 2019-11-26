Ограничили права коренных народов

Высланным представителям народов СССР запретили возвращаться на родную землю Фото: tostpost.com

Указ Президиума ВС СССР об уголовной ответственности за побег из мест обязательного поселения лиц, высланных в отдаленные районы Союза в период войны начал действовать 26 ноября 1948. Касался разных народов, проживавших на территории СССР.

"В целях укрепления режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в период Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и других. А также в связи с тем, что во время их переселения не были определены сроки их высылки, установить, что переселение в отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства.

За самовольной выезд или побег из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ", - было сказано в указе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Архимандрит УГКЦ погиб в московской тюрме

Также предусматривалась ответственность для тех, кто помогал беглецам. Их могли лишить свободы сроком на 5 лет.

Насильственной депортации подверглись около 2,5 млн. граждан СССР.

Историки доказали, что депортация крымских татар 1944-го была этнической чисткой. Об этом свидетельствует факт, что постановление Государственного комитета обороны СССР, на основании которого происходила депортация 18 мая 1944-го, называлась "О крымских татарах".