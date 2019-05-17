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пятница, 17 мая 2019 12:39

Доказали, что депортация крымских татар была геноцидом

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Доказали, что депортация крымских татар была геноцидом
В приказе говорилось о выселении всех крымских татар. Фото: УИНП

Историки доказали, что депортация крымских татар 1944-го была этнической чисткой.

Об этом свидетельствует факт, что постановление Государственного комитета обороны СССР, на основании которого происходила депортация 18 мая 1944-го, называлась "О крымских татарах", говорит историк Гульнара Бекирова, передает Укринформ.

"Постановление Государственного комитета обороны называлось "О крымских татарах". Речь идет о целенаправленной этнической чистке, когда весь народ тотально был выселен с родной земли", - сказала она.

Депортировали не только коллаборационистов, но и малолетних детей и стариков.

"Депортации подверглись и те, кто не находился на оккупированной территории в Крыму, а находился в рядах Красной Армии, воюя на фронтах", - подчеркнула историк.

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Согласно международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, геноцидом считаются целенаправленные характерные действия власти.

"Но даже если судить по документам НКВД СССР, смертность в местах высылки крымских татар была высокой - около 25% умерли", - резюмировала историк.

18 мая 1944-го из Крыма в республики Средней Азии и отдаленные регионы России по приказу Сталина были насильно выселены коренные жители полуострова - крымские татары. По разным источникам, были депортированы от 180 тысяч до 230 тыс. человек, из которых около 46% погибли в дороге и в первые годы жизни в изгнании. Кроме крымских татар, с августа 1941-го по июнь 1944 года из Крыма были выселены немцы, армяне, болгары, греки, итальянцы.

12 ноября 2015-го Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и объявила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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