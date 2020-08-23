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четверг, 27 августа 2020 08:21

Одну из самых популярных книг в мире создали братья-вундеркинды

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Одну из самых популярных книг в мире создали братья-вундеркинды
Редакторы "Книги рекордов Гиннеса" Норрис (слева) и Росс (справа) Маквайртеры держат в руках маленькую пивную бутылку в мире с крепким темным пивом GUINNESS Stout. Рекорд зафиксировали 26 ноября 1974-го в австралийском Сиднее. фото Гетти

Первое издание Книги рекордов Гиннеса напечатали в Лондоне 27 августа 1955-го. Ее назвали в честь Артура Гиннеса, основавший в XVIII веке пивную компанию. Экземпляр стоил 5 шиллингов - $9 на сегодня.

Руководитель пивной компании Guinness сэр Гью Бивер решил создать альманах, где будут собраны все достижения в мире животных и людей в пределах Великобритании. Посоветовался со знакомыми - близнецами-вундеркиндами Норрисом и Россом Маквайтерами.

Они работали над книгой целый год. В адрес астрофизиков, физиологов, зоологов, метеорологов, вулканологов, ботаников, орнитологов, экономистов, нумизматов, криминологов, этимологов и многих других специалистов отправили многочисленные письма. В каждом обращении просили или назвать рекорды по определенной отрасли или подтвердить или опровергнуть уже известные факты.

Братья лично проверяли некоторые сомнительные рекорды. Комиссия отвергала все предложения, которые несут в себе какую-то опасность для потенциального рекордсмена, так и для зрителей. Братья отказали беременной женщине, которая утверждала, что ее плод продиктовал ей с живота длинную историю и заслуживает записи в Книге рекордов Гиннесса. Не принимали во внимание "рекорды" животных-циркачей, или достижения по количеству убитых или добытых зверей или птиц.

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В предисловии указали: "Книга об высоком и низком, большым, малым, быстрым, старым, новым, громким, горячем, холодным, сильным". На 200 страницах книги содержалось 12 разделов с рубрикам и подрубриками. Среди них - "Вселенная", "Природный мир", "Аварии и катастрофы", "Достижения человека". Кроме спортивных рекордов, в книге были и наиболее странные рекорды - например, длинные усы, длинные ногти, или самый громкий голос.

В следующем году вышло второе британское издание и справочник был впервые издан в США в количестве 50 тыс. экземпляров. Там поместили уже не британские а мировые рекорды.

Книга рекордов Гиннесса входит в пятерку самых популярных книг в мире, которую возглавляет Библия. Ежегодно выдают тиражом более 80 млн экземпляров на 40 языках в 100 странах мира.

Первой женщиной в мире, преодолевшим звуковой барьер на самолете стала американка Жаклин Кокран. Это произошло 18 мая 1953. Она разогнала реактивный самолет до скорости 1043,79 км/ч над озером Роджерс Драй в штате Калифорния.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
августа

Одну из самых популярных книг в мире создали братья-вундеркинды

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