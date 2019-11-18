Обнаружили необычные наскальные рисунки

Нашли новые геоглифы на плато Наска. Фото: NHK

150 новых рисунков нашли на плато Наска в Перу.

Ученые из Японии обнаружили изображения на песке с помощью технологии искусственного интеллекта, сообщает NHK.

Гигантские рисунки на плато Наска называют геоглифами.

"Группа японских ученых, которая проводит исследования плато Наска в Перу, обнаружила 143 новых геоглифа. Об этом объявила группа ученых из университета Ямагата во главе с профессором Масато Сакаи", - говорится в сообщении.

Найденные геоглифы являются изображениями людей, птиц и животных.

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Пустынное плато Наска расположено на южном побережье Перу. Между 500 г. до н. и 500. после н.э. там проживала древняя цивилизация. Исследователи предполагают, что ее представители создали гигантские изображения из линий на земле.

Специалисты NASA показали новые фото знаменитых геоглифов на плато Наска в Перу. Снимки получены с помощью огромного летающего радара. Изображения и комментарии к ним размещены на сайте агентства.