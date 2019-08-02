Обнаружили место, где произошло библейское чудо

Фото: Zachary Wong livescience.com

Археологи раскопали древнюю христианскую церковь у Галилейского моря на севере Израиля. Они убеждены, что это Церковь апостолов в поселке Вифсаида, которая вспоминается в Библии. Ее построили над домами последователей Иисуса Христа апостолов Павла и Андрея. Именно на этом месте Иисус накормил 5 тыс. человек двумя рыбами и пятью кусками хлеба.

Исторический географ Стивен Нотли отмечает, что это древнее еврейское рыбацкое поселение Вифсаида, которое впоследствии стало римским городом Джулиас - Юлией, сообщает Live Science.

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Сначала открытие вызвало много споров, ведь раскопки гипотетической Вифсаиды ведутся с конца 1980-х в 1,6 км от нового места. Но в новом месте нашли древнюю византийскую церковь, которую описал христианский паломник в VIII в. В описании отметил, что ее построили над домами апостолов Петра и Андрея, что и подтвердил обнаружен фундамент церкви.

"У нас есть гораздо больше доказательств, подтверждающих, что это Вифсаида", - заявил Нотли.

Церковь Апостолов построили около 725-го. Тогда баварский епископ Виллибальд посетил Вифсаиду и оставил описание обнаруженного храма.

Французские и итальянские исследователи нашли доказательства погрешности в предыдущих исследованиях Туринской плащаницы в 1988-м. По легенде, в полотно завернули тело Иисуса Христа после казни. Тогдашние исследования показали, что реликвия датируется 1260-1390-ми. Сейчас ученые пришли к выводу, что клочки на анализ брали с краев реликвии. Предполагают, что их восстанавливали средневековые монахини, которые пытались убрать повреждения. Таким образом, выборка на анализ была однородной. Ученые требуют дополнительных исследований.