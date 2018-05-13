Обнаружили два затонувших корабля XIX в.

Возле Австралии нашли корабли, которые перевозили уголь. Фото: ВВС

У берегов Австралий обнаружили два затонувших торговых судна XIX века.

Их нашли во время поисков пропавшего малайзийского самолета рейса MH370, сообщает ВВС.

Историки объяснили, что это британские корабли, которые перевозили уголь. Одно из них могло быть "Вест Ридж", которое исчезло во время рейса из Англии в Индию вместе со всеми 28 членами экипажа.

Другое судно с деревянным корпусом может быть "В.Гордон", следовавшее из Шотландии в Австралию в 1877 году, или "Магдала", затонувшая в 1882 году на пути из Уэльса в Индонезию.

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"По всем признакам, эти корабли затонули в результате катастрофы, например, взрыва, что часто встречалось на транспортниках, которые перевозили уголь", - объясняет ученый Росс Андерсон.

Остатков самолета не обнаружили.

В море у оккупированного Севастополя обнаружили подводную лодку "Камбала". Она затонула 1909 во время учебной атаки черноморской эскадры. "Камбала" затонула 29 мая 1909. Лодка после отработки ночной атаки столкнулся на входе в Южную бухту Севастополя с линейным кораблем "Ростислав".