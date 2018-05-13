Обнаружили два затонувших корабля XIX в.

 
Ексклюзивы
1/5
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 846
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1188
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 32661
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1044
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 882
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2430
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1909
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2961
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 52055
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
6
5
11
21
13
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Битва за урожай: как сеяли, пахали и доили во время Второй мировой войны
Битва за урожай: как сеяли, пахали и доили во время Второй мировой войны
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Видео
Все видео
Как во Львове делали игрушки - видео
Как во Львове делали игрушки - видео
В Крыму задержали украинского режиссера
В Крыму задержали украинского режиссера
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12510
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2763
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8100
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6858
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 468
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
воскресенье, 13 мая 2018 23:13

Обнаружили два затонувших корабля XIX в.

  Комментировать
Обнаружили два затонувших корабля XIX в.
Возле Австралии нашли корабли, которые перевозили уголь. Фото: ВВС

У берегов Австралий обнаружили два затонувших торговых судна XIX века.

Их нашли во время поисков пропавшего малайзийского самолета рейса MH370, сообщает ВВС.

Историки объяснили, что это британские корабли, которые перевозили уголь. Одно из них могло быть "Вест Ридж", которое исчезло во время рейса из Англии в Индию вместе со всеми 28 членами экипажа.

Другое судно с деревянным корпусом может быть "В.Гордон", следовавшее из Шотландии в Австралию в 1877 году, или "Магдала", затонувшая в 1882 году на пути из Уэльса в Индонезию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли субмарину, которая могла перевозить лидеров нацистов

"По всем признакам, эти корабли затонули в результате катастрофы, например, взрыва, что часто встречалось на транспортниках, которые перевозили уголь", - объясняет ученый Росс Андерсон.

Остатков самолета не обнаружили.

В море у оккупированного Севастополя обнаружили подводную лодку "Камбала". Она затонула 1909 во время учебной атаки черноморской эскадры. "Камбала" затонула 29 мая 1909. Лодка после отработки ночной атаки столкнулся на входе в Южную бухту Севастополя с линейным кораблем "Ростислав".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Возле Севастополя нашли затонувшую во время учений подводную лодку
Возле Севастополя нашли затонувшую во время учений подводную лодку 1 Просмотров: 3897
Нашли субмарину, которая могла перевозить лидеров нацистов
Нашли субмарину, которая могла перевозить лидеров нацистов 1 Просмотров: 14698
Сейчас вы читаете новость «Обнаружили два затонувших корабля XIX в.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Террорист в упор расстрелял Папу Римского

Основание "Динамо" и рекорд пребывания в открытом космосе - 9 событий сегодняшнего дня

Первый грузовой самолет сконструировал украинец

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 95569
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 32652
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 22520
Цены на газ рекордно выросли
Цены на газ рекордно выросли 27 Просмотров: 22133
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 6 Просмотров: 17311
Больше всего комментируют
27
Цены на газ рекордно выросли
11
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
9
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
7
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
Голосов: 283
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua