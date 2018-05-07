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понедельник, 07 мая 2018 13:47

Возле Севастополя нашли затонувшую во время учений подводную лодку

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Возле Севастополя нашли затонувшую во время учений подводную лодку
В Черном море нашли старинную субмарину. Фото: "Обозреватель"

В море возле оккупированного Севастополя обнаружили подводную лодку "Камбала". Она затонула в 1909 году во время учебной атаки черноморской эскадры.

"Общая экспедиция Русского географического общества, российского Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова локализовала место гибели российской субмарины "Камбала". Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было на долгие годы потеряно. Корма лодки расположена на глубине 62 метров с возвышением над грунтом три метра, место - на траверсе бухты Круглая. Планируется изучение объекта с помощью глубоководних роботов", - говорит сотрудник российского Института востоковедения Виктор Лебединский.

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"Камбала" затонула 29 мая 1909 года. Лодка после отработки ночной атаки столкнулась на входе в Южную бухту Севастополя с линейным кораблем "Ростислав".

От столкновения субмарину разрезало на две части. Она затонула на глубине более 60 м. Погибли трое офицеров и 17 матросов.

Лодка принадлежала к Отдельному дивизиону подводных лодок Черноморского флота. Он состоял из 5 субмарин: американских "Судака" и "Лосося" и немецких "Карпа", "Карася" и "Камбалы".

Утром 24 апреля 1918 года Крымская группа армии УНР под командованием полковника Петра Болбочана освободила Симферополь от большевиков. За два дня до того украинцы с боем захватили узловую станцию ​​Джанкой. К армии присоединились добровольцы из крымских татар. 1-я Запорожская дивизия отправилась на Симферополь.

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