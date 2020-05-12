Обнаружили древнейшее обжитое людьми место в Европе

Пещера Бачо-Киро стала древнейшим известным местом, обжитым кроманьонцами Фото: reuters.com

Археологи нашли древнейшие остатки Homo sapiens в пещере Бачо-Киро в Болгарии. Их возраст оценивается в 46-43 тыс. лет, что на несколько тысячелетий больше предыдущих.

То, что в пещере жили именно кроманьонцы подтвердил анализ ДНК коренного зуба и фрагментов костей 7 представителей, сообщают "Диалоги".

Первобытные люди занимались охотой на бизонов, диких лошадей, мамонтов, оленей и пещерных медведей, о чем свидетельствуют животные кости - всего 11 тыс. фрагментов. Также ученые нашли костные бусины и каменное оружие, украшенное красной охрой. Нечто похожее делали неандертальцы, жившие на территории современной Франции примерно в этот же период. Вероятно, виды перенимали технологии.

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Ученые отметили, что первая волна миграции людей не привела к гибели неандертальцев, как считали ранее.

Ученые установили, что древний вид, известный как человек-предшественник, не был прямым предком людей, а был родственным к нашему эволюционному предку. К выводу пришли, проанализировав ДНК в зубной эмали черепа, которому 800 тыс. лет.