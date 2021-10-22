Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото

В советские времена бедность была обычным делом не только для провинций, но и для столиц и крупных городов.

Суровую правду всячески пытались скрыть. Фотограф Александр Ранчуков изображал на своих фотографиях обыденность СССР. Лицо советских людей на его фото составляют одно целое с мрачной и безрадостной действительностью вокруг, говорил он.

Фото: Александр Ранчуков / mirovich.media

Большинство фото из серии снимков о Киеве Ранчуков сделал в конце 1980-х. В 1987 году с коллегами основал объединение "Погляд". И через год они сделали совместную выставку.

"С содроганием смотрю на эти кадры и вспоминаю современный солнечный, живой и радостный Киев с живыми, веселыми и разными людьми. Как это не похоже на то, что изображено на фотографиях Александра! Неужели это было всего 30 лет назад? Иногда кажется, что это было в каком прошлом тысячелетии...", - пишет в блоге журналист Максим Мирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли фото СССР 1980-х - бедность, очереди и пустые полки

На фото изображены обычные улицы столицы. Горожане ходили в одинаковой некачественной одежде, покупали квас из ржавых бочек, дети играли в лужах. Большинство зданий были старыми и почти развалившимися.

"О своих работах Александр Ранчуков говорил так: типичное для советского человека - советская улица. Он плохо одет, вот эта кошелка постоянная, авоська с бутылками, луком. Неряшливость улиц передается и людям. А неопрятные люди неряшливо содержат улицы. По-моему, это очень точное определение сути совка, которое прекрасно отражено в гениальных снимках Ранчукова", - отмечает Мирович.

Мелкие бытовые кражи во времена СССР были обычным делом настолько, что не считались преступлением. Миф о доверительные отношения между людьми неоправданный, ведь наживались они друг на друге, пишет в блоге журналист Максим Мирович. Он опубликовал уникальную подборку фотографий, которые показывают истинную картину жизни в Советском Союзе.