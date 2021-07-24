Не успели продать, потому что конфисковали: США вернет Украине ценные артефакты

Федеральные прокуроры Бруклина говорят, что изъятые артефакты будут возвращены общинам происхождения из Украины, Румынии, Венгрии и Словакии. Фото: David Peterson from Pexels

Правительство США хочет вернуть Украине, Румынии, Венгрии и Словакии религиозные артефакты, похищенные нацистами из еврейских синагог и домов в Европе во время Холокоста.

Об этом сообщает Newsweek.

17 артефактов, среди которых похоронные свитки, рукописи и другие исторические предметы, собирались продать на аукционе в Нью-Йорке. Но после запроса о происхождении артефактов и консультаций со Всемирной еврейской организацией реституции, правоохранители их конфисковали.

В то же время аукционный дом Kestenbaum & Company, который является организатором торгов, заявил, что сотрудничал с властями США. А частный коллекционер, который был участником аукциона, заверил, что пытался спасти и сохранить еврейские исторические документы, которые в противном случае были бы потеряны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые разгадали загадку бронзовых фигурок из погребения фараона

Федеральные прокуроры Бруклина говорят, что изъятые артефакты будут возвращены общинам происхождения из Украины, Румынии, Венгрии и Словакии.

"При отсутствии любого происхождения или документации о передаче от тех, кто выжил в этих общинах, нет законных средств, с помощью которых рукописи и свитки могли быть импортированы в Соединенные Штаты", - заявили в прокуратуре Бруклина.

Исполняющая обязанности адвоката США Жаклин Касулис утверждает, что артефакты содержат бесценную историческую информацию, принадлежат потомкам семей, живших и процветавших в еврейских общинах до Холокосту.

Организованную группу контрабандистов, которые пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными предметами старины, разоблачили оперативники Службы безопасности Украины в Киевской области. Предметом пристального внимания СБУ стала коллекция изделий, датируемых I тыс. до н.э. и периодом Киевской Руси.