Не успели продать, потому что конфисковали: США вернет Украине ценные артефакты

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 1557
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 261
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 81
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8127
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 378
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 522
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 252
Фото
Все фото
19
19
4
28
4
&quot;В восемь месяцев остался сиротой&quot; - как украинцев переселяли из этнических земель
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
На дне бухты нашли корабль, на который упала храмовая стена
На дне бухты нашли корабль, на который упала храмовая стена
Мужчина собрал единственную в Украине коллекцию соломорезок - фото
Мужчина собрал единственную в Украине коллекцию соломорезок - фото
В древнем горшке нашли сотни серебрянных монет
В древнем горшке нашли сотни серебрянных монет
Видео
Все видео
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 657
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1179
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 486
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 225
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 12:36

Не успели продать, потому что конфисковали: США вернет Украине ценные артефакты

  Комментировать
Не успели продать, потому что конфисковали: США вернет Украине ценные артефакты
Федеральные прокуроры Бруклина говорят, что изъятые артефакты будут возвращены общинам происхождения из Украины, Румынии, Венгрии и Словакии. Фото: David Peterson from Pexels

Правительство США хочет вернуть Украине, Румынии, Венгрии и Словакии религиозные артефакты, похищенные нацистами из еврейских синагог и домов в Европе во время Холокоста.

Об этом сообщает Newsweek.

17 артефактов, среди которых похоронные свитки, рукописи и другие исторические предметы, собирались продать на аукционе в Нью-Йорке. Но после запроса о происхождении артефактов и консультаций со Всемирной еврейской организацией реституции, правоохранители их конфисковали.

В то же время аукционный дом Kestenbaum & Company, который является организатором торгов, заявил, что сотрудничал с властями США. А частный коллекционер, который был участником аукциона, заверил, что пытался спасти и сохранить еврейские исторические документы, которые в противном случае были бы потеряны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые разгадали загадку бронзовых фигурок из погребения фараона

Федеральные прокуроры Бруклина говорят, что изъятые артефакты будут возвращены общинам происхождения из Украины, Румынии, Венгрии и Словакии.

"При отсутствии любого происхождения или документации о передаче от тех, кто выжил в этих общинах, нет законных средств, с помощью которых рукописи и свитки могли быть импортированы в Соединенные Штаты", - заявили в прокуратуре Бруклина.

Исполняющая обязанности адвоката США Жаклин Касулис утверждает, что артефакты содержат бесценную историческую информацию, принадлежат потомкам семей, живших и процветавших в еврейских общинах до Холокосту.

Организованную группу контрабандистов, которые пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными предметами старины, разоблачили оперативники Службы безопасности Украины в Киевской области. Предметом пристального внимания СБУ стала коллекция изделий, датируемых I тыс. до н.э. и периодом Киевской Руси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не успели продать, потому что конфисковали: США вернет Украине ценные артефакты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 10440
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8136
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 7047
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6750
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 6211
История
Борьба за престол: князья истребляли друг друга
Борьба за престол: князья истребляли друг друга
 Просмотров: 396
Нашли оружие, которому 65 тыс лет
Нашли оружие, которому 65 тыс лет Просмотров: 243
Нашли монету с изображением первого римского императора
Нашли монету с изображением первого римского императора Просмотров: 234
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
19
 1 Просмотров: 909
Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии
Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии
 1 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
1
ЕС готов поддержать продление транзита газа через Украину
Голосов: 1086
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть