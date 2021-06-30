Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий

Организованную группу контрабандистов, которые пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными предметами старины, разоблачили оперативники Службы безопасности Украины в Киевской области.

Предметом пристального внимания СБУ стала коллекция изделий, датируемых I тыс. до н.э. и периодом Киевской Руси, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ssu.gov.ua

Преступная группа состояла из нескольких жителей Киевщины. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для нелегального сбыта за границу. Иностранных клиентов они искали через интернет, в том числе на специализированных сайтах. Переправить контрабанду планировали сервисами международной почтовой связи.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины. В частности, это изделия и украшения I тыс. до н.э. и периода Киевской Руси, а также холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта того времени.

Принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям подтвердила экспертиза.

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Одному из организаторов группы сообщили о подозрении в причастности к контрабанде. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению контрабандистов проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением СБУ и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Сотрудники СБУ предотвратили контрабандное перемещение артефактов времен скифской культуры. Их хотел передать в Европу почтой житель Полтавы. Всего изъяли 29 предметов VII-III вв. до н.э. Мужчина нашел покупателя в одной из стран Евросоюза через специализированный интернет-форум, что подтверждает переписка. В жилье задержанного также обнаружили предметы средневековья, коллекцию монет и антиквариат.