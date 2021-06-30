 
Ексклюзивы
1/5
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 504
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 711
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 621
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 567
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 855
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 684
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
6 Просмотров: 1332
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1377
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 450
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Фото
Все фото
7
5
3
3
3
Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий
Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий
Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия
Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия
Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу
Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу
Матери развращали дочерей и снимали порно
Матери развращали дочерей и снимали порно
Пьяный свалился с теплохода в Днепр. Его кинулись спасать - видео
Пьяный свалился с теплохода в Днепр. Его кинулись спасать - видео
Видео
Все видео
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Интервью
1/5
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Просмотров: 18
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 108
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 684
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2061
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 945
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 13:32

Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий
7

  Комментировать

Организованную группу контрабандистов, которые пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными предметами старины, разоблачили оперативники Службы безопасности Украины в Киевской области.

Предметом пристального внимания СБУ стала коллекция изделий, датируемых I тыс. до н.э. и периодом Киевской Руси, сообщили в пресс-службе ведомства.

СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии культурных ценностей I тысячелетия до н.э.
Фото: ssu.gov.ua
СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии культурных ценностей I тысячелетия до н.э.
СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии культурных ценностей I тысячелетия до н.э.
СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии культурных ценностей I тысячелетия до н.э.
СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии культурных ценностей I тысячелетия до н.э.

Преступная группа состояла из нескольких жителей Киевщины. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для нелегального сбыта за границу. Иностранных клиентов они искали через интернет, в том числе на специализированных сайтах. Переправить контрабанду планировали сервисами международной почтовой связи.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины. В частности, это изделия и украшения I тыс. до н.э. и периода Киевской Руси, а также холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта того времени.

Принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям подтвердила экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина получил 3 года за продажу археологических артефактов

Одному из организаторов группы сообщили о подозрении в причастности к контрабанде. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению контрабандистов проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением СБУ и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Сотрудники СБУ предотвратили контрабандное перемещение артефактов времен скифской культуры. Их хотел передать в Европу почтой житель Полтавы.

Всего изъяли 29 предметов VII-III вв. до н.э. Мужчина нашел покупателя в одной из стран Евросоюза через специализированный интернет-форум, что подтверждает переписка. В жилье задержанного также обнаружили предметы средневековья, коллекцию монет и антиквариат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Украинское научное общество заставили выехать за границу

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

Самое читаемое
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5724
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 5301
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 3951
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
5
 Просмотров: 3231
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
13
 Просмотров: 3123
Происшествия
Застреленного полицейского нашли работники пансионата
Застреленного полицейского нашли работники пансионата Просмотров: 45
Нашли тело мужчины, который ценой собственной жизни спас детей
Нашли тело мужчины, который ценой собственной жизни спас детей Просмотров: 198
Мужчина поиздевался над медиком "скорой"
Мужчина поиздевался над медиком "скорой" Просмотров: 144
Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия
Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия
5
 Просмотров: 513
Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу
Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу
3
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
29
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
1
Чехия требует от России компенсации за взрывы на складах
Голосов: 49
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть