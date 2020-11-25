Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

25 ноября исполняется 210 лет со дня рождения выдающегося врача Николая Пирогова. Он создал первый атлас топографической анатомии человека и основывал военно-полевую хирургию.

Пирогова также называют основателем школы анестезии.1855 года, во время Крымской войны, был главным хирургом осажденного англо-франко-османскими войсками Севастополя.

После крымской войны Николай Пирогов вместе с женой перехал в Винницу. Построил дом, аптеку, больницу и сад экзотических растений, который он сажал сам. Здесь врач жил по четкому распорядку: вставал на рассвете, делал долгую пешую прогулку, чай, работа в саду, в конюшне или птичнице.

В своем имении Николай умер 23 ноября 1881 года от рака. Жене врача церковь разрешила забальзамировать тело. Сейчас оно хранится в склепе церкви возле дома-музея Николая Пирогова в Виннице.

Николай Пирогов. Фото: Газета " День"

Gazeta.ua предлагает подборку новаций в медицине, которые до сих пор актуальны в современности.

1. Изобрел современную анестезию. На тот момент это была невероятная инновация, которая позволила обезболивать пациентов перед операцией. В прошлом все операции проводились без нормальной анестезии.

В мае 1847 года он публикует свою монографию на эту тему. В монографии он дает рекомендации, что сначала необходимо проведение тестового наркоза, так как реакция организма на введение наркоза у каждого человека строго индивидуальна. Для пациентов, не желавших вдыхать пары эфира, он предлагает введение наркоза ректально.

2. Изобрел гипсовую повязку для фиксации костей после перелома. Разработал основы топографической анатомии и первым в мире использовал уникальный искусственный склад для удлинения слишком короткой кости.

3. Внес огромный вклад и в развитие анатомии в целом. За свою медицинскую практику Николай Пирогов провел тысячи вскрытий, изучая мельчайшие детали человеческого тела. Однажды в течение месяца он провел более 800 вскрытий, то есть по 25-26 день. Тогда Пирогов изобрел топографическую анатомию, существенно пополнившую багаж знаний хирургов о человеческом теле.

Николай Пирогов проводит операцию на Крымской войне. Фото: Howard C McCormick

4. Впервые ввел обязательное первичное сортировка раненых. Пирогов делил их на 4 группы. Смертельно раненым оказывали помощь священники и медсестры. Тяжелоранеными, нуждающимися в немедленной помощи, врачи занимались в первую очередь. Тех, кому не нужна была срочная операция, отправляли в тыл. Легкораненым, которых можно было быстро вернуть в строй, занимались фельдшеры.



5. Пирогов впервые обратил внимание на санитарную обработку рук и одежды врачей и медсестер.



"Причин смерти нужно искать не в операции, а в распространившемся с необыкновенной силой миазме", - говорил Пирогов своим коллегам. Ему пришлось потратить много сил на борьбу с обычными для госпиталей смертельными инфекциями: гангреной, рожей, гнойным заражением крови.



Даже после успешной операции шансы раненых на выздоровление были невысоки. Возбудители инфекций передавались от хирургов, которые пренебрегали дополнительной обработкой рук и оперировали раненых в одной и той же одежде, от сестер милосердия, промывали одной губкой нескольких пациентов. Пирогов добился удаления из всех хирургических коек гнойных отделений, требовал, чтобы перед операциями проводилась обработка одежды, инструментов, рук хирургов. Из всех антисептиков предпочитал карболовую кислоту или хлорную известь.

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