Натолкнулись на древнейшее изображение Венеции

Автор: phys.org Итальянский путешественник нарисовал Венецию в XIV веке

Шотландские ученые нашли старейший пейзажный рисунок Венеции. Ему около 670 лет.

Обнаружили в рукописи итальянского паломника Никколо да Поджибонси. Он путешествовал по Европе в 1346-1350 годах и стремился достичь Иерусалима. Книгу, вероятно, написал по возвращении в Италию, сообщает Phys.org.

Путь путешественника пролегал через Венецию и несколько других итальянских городов, впечатление от которых он изобразил.

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Эксперты отмечают, что рисунок является самым древним из всех сохранившихся пейзажей города на воде, за исключением карт. Схему Венеции еще в 1330-м создал монах-францисканец Фра Паолино.

"Эта картинка показывает, что Венеция, начиная со своей ранней истории, производила большое впечатление на современников", - рассказали исследователи.

Показали подборку уникальних фото Венеции XIX в. Все они были сделаны итальянским фотографом Карло Найя. Он владел объективом для фотоаппарата выдающегося оптика швейцарского происхождения Карло Понти. Вместе они стали самыми известными фотографами города.