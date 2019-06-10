Как выглядела давняя Венеция - подборка фото

Фото: Фотоискусство

В интернете опубликовали подборку уникальних фото Венеции XIX в. Все они были сделаны итальянским фотографом Карло Найя.

Он владел объективом для фотоаппарата выдающегося оптика швейцарского происхождения Карло Понти. Вместе они стали самыми известными фотографами города.

Делали фотографии не только архитектурных шедевров, но и повседневной жизни Венеции - жанровая фотография. Особенно их интересовали жизнь и труд бедных людей, сообщает Фотоискусство.

На момент смерти Найя в 1882 году, знаток фотографии Эдвард Уилсон описал студию Найя как "крупнейшее предприятие, занимается фотографией, которое мы когда-либо видели".

Папа Римский Юлиан II отлучил от церкви Венецию 26 апреля 1509 года. В общем Венецию отлучали от церкви шесть раз. Венецианская Республика - в 751-1797 годах итальянский купеческая государство со столицей в городе Венеция. Республика, искусно пользуясь своим выгодным и безопасным положением между Восточной и Западной империями, развила свое благосостояние и стала богатым и могущественным торговым городом.