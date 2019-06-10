 
Ексклюзивы
1/5
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 81
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 1854
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4509
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 360
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1836
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4528
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43356
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 459
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
29
18
5
5
14
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
Еда для богатых - показали, как в прошлом изготавливали спагетти
Еда для богатых - показали, как в прошлом изготавливали спагетти
Раскопали захоронение женщины-скифа
Раскопали захоронение женщины-скифа
Под полом дома нашли клад
Под полом дома нашли клад
Как варили пиво в XIX в. - подборка фото
Как варили пиво в XIX в. - подборка фото
Видео
Все видео
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2637
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4833
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 522
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
Просмотров: 144
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
понедельник, 10 июня 2019 19:10

Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
29

  Комментировать

Показали фото Венеции XIX в. объектива Карло Найя
Фото: Фотоискусство
Показали фото Венеции XIX в. объектива Карло Найя
Показали фото Венеции XIX в. объектива Карло Найя
Показали фото Венеции XIX в. объектива Карло Найя
Показали фото Венеции XIX в. объектива Карло Найя

В интернете опубликовали подборку уникальних фото Венеции XIX в. Все они были сделаны итальянским фотографом Карло Найя.

Он владел объективом для фотоаппарата выдающегося оптика швейцарского происхождения Карло Понти. Вместе они стали самыми известными фотографами города.

Делали фотографии не только архитектурных шедевров, но и повседневной жизни Венеции - жанровая фотография. Особенно их интересовали жизнь и труд бедных людей, сообщает Фотоискусство.

На момент смерти Найя в 1882 году, знаток фотографии Эдвард Уилсон описал студию Найя как "крупнейшее предприятие, занимается фотографией, которое мы когда-либо видели".

Папа Римский Юлиан II отлучил от церкви Венецию 26 апреля 1509 года. В общем Венецию отлучали от церкви шесть раз.

Венецианская Республика - в 751-1797 годах итальянский купеческая государство со столицей в городе Венеция. Республика, искусно пользуясь своим выгодным и безопасным положением между Восточной и Западной империями, развила свое благосостояние и стала богатым и могущественным торговым городом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядела давняя Венеция - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Украинский командир погиб в бою.

Украинцев выделили в отдельную категорию заключенных

Задержали украинского полковника, подозреваемого в государственной измене

Князь посадил сыновей в тюрьму

Поэты выступили против памятника Шевченко

Самое читаемое
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 35640
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 18955
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 16 Просмотров: 12676
Сын Ющенко открыл ресторан
Сын Ющенко открыл ресторан 9 Просмотров: 10494
Стол-скатерть и овца из туалетной бумаги: показали сумасшедшие дизайнерские произведения
Стол-скатерть и овца из туалетной бумаги: показали сумасшедшие дизайнерские произведения
23
 Просмотров: 9432
История
Еда для богатых - показали, как в прошлом изготавливали спагетти
Еда для богатых - показали, как в прошлом изготавливали спагетти
18
 Просмотров: 522
Нашли уцелевшую голову доисторического зверя
Нашли уцелевшую голову доисторического зверя Просмотров: 1782
Раскопали захоронение женщины-скифа
Раскопали захоронение женщины-скифа
5
 Просмотров: 1269
Украинский командир погиб в бою.
Украинский командир погиб в бою.
 Просмотров: 567
Под полом дома нашли клад
Под полом дома нашли клад
5
 Просмотров: 3177
Больше всего комментируют
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
17
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
16
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
14
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
9
Сын Ющенко открыл ресторан
Голосов: 199
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua