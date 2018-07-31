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вторник, 31 июля 2018 23:13

Нашли таинственный разрисованный скелет девушки

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Украинский-польская экспедиция археологов обнаружила кости молодой женщины.

Она жила 4500 лет назад. Прежде чем похоронить, кости украсили черными узорами, передает Science Alert.

Скелет нашли в селе Пороги Богородчанского района Ивано-Франковской области на берегу Днестра.

"Когда мы фотографировали захоронения, наше внимание было обращено на регулярные узоры, такие как параллельные линии, видимые на обоих локтевом сгибах", - сказал польский археолог Данута Юркевич из Института археологии Университета Адама Мицкевича в Познани.

"Сначала мы с осторожностью подошли к открытию - возможно, следы остались от животных", - добавил он.

Автор: Science Alert
  На скелете нашли черные узоры.
На скелете нашли черные узоры.

Кости подвергли химическому анализу и установили, что рисунки кто-то нанес сознательно. Использовал черную субстанцию, подобную древесной смоле.

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Рисунки нанесли после разложения тела. Предполагают, что могилу вновь открыли, на кости нанесли узоры, а потом кто-то снова тщательно выложил кости в анатомическом порядке.

"Странно, что процедура украшения костей должна была быть выполнена после смерти и процесса разложения тела. Это четко указано расположением украшений на поверхности костей и способом нанесения красителя", - сказал Юркевич.

Скелеты с подобными метками никогда ранее не находили на территории Европы. Находили только остатки татуировок, поэтому эта находка считается уникальной.

Женщина играла важную роль в своей общине. Она принадлежала к племенам кочевников, у которых не было постоянных поселений, и они не оставили никаких зданий, лишь погребальные курганы.

Польско-украинская команда археологов обнаружила на территории древней греческой колонии Ольвия в Очаковском районе Николаевской области фрагменты жилого дома и ценные предметы из IV века до н.э.

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