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пятница, 27 июля 2018 23:13

Возле замка раскопали кладовую XIX века

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Возле замка раскопали кладовую XIX века
В Тернополе нашли остатки древней постройки. Фото: 0352.ua

Возле Тернопольского замка нашли хозяйственное помещение XIX века.

"Впервые за всю историю Тернополя на высоком уровне в городе продолжаются комплексные археологические исследования. В этом году мы сконцентрировались на призамковой территории, а в предыдущем году нашли 15 раскопок. Поиски проводить до 12 августа. Уже удалось откопали мощения 19 века, а основная задача - отыскать фундаменты стен или фортификационной системы во дворе Тернопольского замка ", - рассказал заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра, сообщает 0352.ua.

Недавно у стен замка археологи нашли котел.

"Полторы недели у нас была интрига о том, что это же за мощение. Сейчас мы уверены, что это ничто иное, как хозяйственное помещение. И очевидно, что оно было еще и углубленное, ведь кирпич вперемешку заброшен в землю и это тянется примерно четыре метра на север. Одна из версий происхождения мощения - это пол в складском помещении, в котором засыпали песок где-то до сантиметра и выложили на нем кирпич. Наши догадки оказались истинными. Подтверждением этого варианта является совпадение информации имеющейся у архитектора-реставратора. Ведь сохранилась фотография времен Второй мировой войны, на которой видно деревянные хозяйственные помещения, примыкающие к новому замковому дворцу. Кроме этого, мы нашли котел. От которого в сторону роддома полтора метра под низом должны были быть укрепления ХVІ века. Завтра и всю следующюю неделю мы будем проверять эту гипотезу. Скорее всего она подтвердится, ведь некоторые намеки мы уже нашли", - отмечает директор ГП "Подольская археология" Богдан Строцень.

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Раскопки проводит экспедиция научно-исследовательского центра "Охранная археологическая служба Украины" и исторического факультета ТНПУ.

В Тернополе на территории замка обнаружили керамику и предметы быта трипольской и черняховской культуры. Находка удивила ученых, ибо свои поселения люди каменного века обычно устраивали в долинах и на берегах рек. Замок в Тернополе расположен на возвышении.

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