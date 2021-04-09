Нашли подземелье во дворце, где жила Роксолана

В турецком дворце Топкапы археологи обнаружили каменную галерею римской эпохи.
На нее наткнулись во время наземных и подземных работ во внешних частях дворца, которые называются Первым двором. Искали свидетельства византийской истории, ведь когда-то на том месте стояла базилика святой Ирины, пишет Daily Sabah.
Часть галереи уже очистили от почвы. Она состоит из 3 секций. Возможно, служила большой цистерной для сбора дождевой воды в доосманский период.
Ученые будут проводить раскопки дальше и выяснят, связана ли гэта алерея с какими-то другими.
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В конце 2019 года аудиогид на украинском языке появился в музее-дворце Топкапы. Архитектурный памятник считается одним из самых посещаемых в Стамбуле. Когда-то там жила Роксолана.
Генеральный консул Украины в Турции Александр Аман отмечал, что дворец Топкапы стал вторым объектом в Стамбуле, который "заговорил" на украинском. Первым был храм Святой Софии.
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