Нашли подземелье во дворце, где жила Роксолана

Галерея могла служить для сбора дождевой воды Фото: IHA

В турецком дворце Топкапы археологи обнаружили каменную галерею римской эпохи.

На нее наткнулись во время наземных и подземных работ во внешних частях дворца, которые называются Первым двором. Искали свидетельства византийской истории, ведь когда-то на том месте стояла базилика святой Ирины, пишет Daily Sabah.

Часть галереи уже очистили от почвы. Она состоит из 3 секций. Возможно, служила большой цистерной для сбора дождевой воды в доосманский период.

Ученые будут проводить раскопки дальше и выяснят, связана ли гэта алерея с какими-то другими.

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В конце 2019 года аудиогид на украинском языке появился в музее-дворце Топкапы. Архитектурный памятник считается одним из самых посещаемых в Стамбуле. Когда-то там жила Роксолана. Генеральный консул Украины в Турции Александр Аман отмечал, что дворец Топкапы стал вторым объектом в Стамбуле, который "заговорил" на украинском. Первым был храм Святой Софии.