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пятница, 29 ноября 2019 16:38

Украиноязычный аудиогид заработал во дворце, где жила Роксолана

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Украиноязычный аудиогид заработал во дворце, где жила Роксолана
Дворец Топкапы построил в 1478 году султан Мехмет II Фото: xpress.sumy.ua

Аудиогид на украинском языке появился в музее-дворце Топкапы. Архитектурная достопримечательность считается одной из самых посещаемых в Стамбуле. Когда-то здесь жила Роксолана.

"Впечатления фантастические, помню, как мы здесь ходили с устным переводчиком, который показывал и рассказывал. Теперь это настолько удобно - ни от кого не зависишь, ходишь, сколько хочешь. Информация об этом историческом месте воспринимается очень легко. Думаю, для наших туристов это настоящий подарок, призываю пользоваться. Это замечательная инициатива, которую будем продолжать", - рассказал корреспонденту Укринформа первый заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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В свою очередь генеральный консул Украины в Турции Александр Аман добавил, что дворец Топкапы стал вторым объектом в Стамбуле, который "заговорил" на украинском. Первым был храм Святой Софии. Перевод осуществляли самостоятельно - в Генконсульстве, озвучила гид Соня Сотник.

Украиноязычные аудиогиды появятся в 6 музеях Европы до 2020 года. Инициативу начал Украинский институт. Два аудиогида уже заработали в Национальном музее и Музее польских евреев в Варшаве.

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