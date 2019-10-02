Европейские музеи организуют экскурсии на украинском языке

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3330
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2952
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 945
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7227
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9729
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2916
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3771
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
8
4
13
8
Ирій, проєкт, мітологія и віцепрем&#039;єр – обсудили редакцию нового правописания
Ирій, проєкт, мітологія и віцепрем'єр – обсудили редакцию нового правописания
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Новую патрульную службу Украины предлагают назвать словом &quot;Варта&quot;
Новую патрульную службу Украины предлагают назвать словом "Варта"
Видео
Все видео
Нардеп рассказал о перспективах региональных языков
Нардеп рассказал о перспективах региональных языков
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Винник, Сумская и Скрипка снялись в ролике в поддержку языка
Винник, Сумская и Скрипка снялись в ролике в поддержку языка
Предлагают штрафовать за русский контент - как готовятся принимать языковой закон
Предлагают штрафовать за русский контент - как готовятся принимать языковой закон
"Не читал, но осуждаю" - про долю нового правопису рассказали в Минобразования
"Не читал, но осуждаю" - про долю нового правопису рассказали в Минобразования
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 792
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 864
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6138
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1539
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 12:42

Европейские музеи организуют экскурсии на украинском языке

  Комментировать
Европейские музеи организуют экскурсии на украинском языке
Украинский институт работает над созданием украиноязычных аудиогидов для европейских музеев Фото: golosarmenii.am

Украиноязычные аудиогиды появятся в 6 музеях Европы до 2020 года. Инициативу начал Украинский институт.

"Украинский язык занимает 8-е место по использованию в Европе. И нам казалось, что это очень справедливо: добавить украинскому языку видимости и дать возможность украинцем иметь доступ к качественным классным музейным сервисам за рубежом", - рассказывает Громадському радио директор Украинского института Владимир Шейко.

Два аудиогида уже заработали в Национальном музее и Музее польских евреев в Варшаве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Норвегии начали проводить экскурсии на украинском языке

"Некоторые музеи не согласились на эту идею из-за небольшого потока украинских туристов, например, несколько музеев в Баварии. Не всегда музей знает, что к нему приходят именно украинцы. В основном они выбирают или русскую версию, или англоязычную", - отмечает Шейко.

Сам институт существует больше года. Это одна из его первых долгосрочных программ.

Украинский институт - учреждение, представляющее украинскую культуру в мире и формирующее положительный имидж Украины за рубежом. Основан в 2017-м. Также создает возможности для взаимодействия самих украинцев с миром.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европейские музеи организуют экскурсии на украинском языке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Студенты установили на Майдане палатки

Убили директора школы, который пошел против власти

Почему сериалы называют "мыльными операми"

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 75764
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 46809
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 28074
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 20637
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 20502
Мова завтра
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
 Просмотров: 567
Определились с кандидатами на уполномоченного по защите языка
Определились с кандидатами на уполномоченного по защите языка Просмотров: 684
ВНО: когда нормы нового правописания появятся в экзаменационных тестах
ВНО: когда нормы нового правописания появятся в экзаменационных тестах Просмотров: 405
Как будут распространять украинский язык - опубликовали стратегию
Как будут распространять украинский язык - опубликовали стратегию Просмотров: 2529
Ученый рассказал, что нужно для украинизации страны
Ученый рассказал, что нужно для украинизации страны 1 Просмотров: 1971
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 1418
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua