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воскресенье, 17 мая 2020 03:13

Нашли мегаполис древнего народа

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Нашли мегаполис древнего народа
В Шотландии нашли поселение пиктов. Фото: University of Aberdeen

В Шотландии нашли крупное поселение древнего народа пиктов.

Поселение площадью 6,8 га основали в V-VI с. Там могло проживать до 4 тыс. человек, сообщает University of Aberdeen.

Городище располагалось на холме. Его окружал вал.

Исследовании с беспилотника установили, что дома построены по определенной схеме. В центре было самое большое здание. Это дом вождя или культовое место.

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Всего исследователи насчитали 800 хижин. В каждой из них могло разместиться до 5 человек. Такая плотность населения сравнима с современными большими городами.

Валы поселения построили из камней на деревянном каркасе. Среди их руин нашли много стекловидных вкраплений. Это свидетельство того, что стены подожгли. Возможно, на пиктов напали враги. По другой версии, поджог был сделан специально, чтобы сделать стены более прочными.

Археологи нашли уникальную бронзовую монету в Иерусалиме. Ее отчеканили около 1,9 тыс. лет назад, в период восстания Бар-Кохбы (132-135).

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