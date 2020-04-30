Нацисты уничтожили еврейское население города

Нацисты уничтожили гетто в Бродах. Фото: deathcamps.org

1 мая 1943 года нацисты убили 9 тыс. евреев из гетто в Бродах на Львовщине.

Немцы основали гетто осенью 1941 года. Туда свезли 12 тыс. евреев из Бродов и окружающих сел. Евреям запретили ходить по главной улице, всю их собственность нацисты конфисковали.

С 1 декабря 1942 года гетто огородили колючей проволокой. Любые контакты местных жителей с евреями запретили.

Дневная норма хлеба жителей гетто составляла 80 грамм, распространилась эпидемия тифа.

В начале 1943 года в гетто организовали группу сопротивления во главе с Самуэлем Вайлером. Еврейские подпольщики установили контакт с местным подразделением польской Армии Крайовой, откуда получали оружие. Они планировали восстание, если нацисты начнут ликвидацию гетто. Накануне этого 80-200 евреям удалось убежать в лес, где они организовали лагерь.

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Перед ликвидацией члены подпольной группы открыли огонь по охране. В ответ немецкая охрана начала массовый обстрел всего гетто. Многих евреев сожгли заживо, других расстреляли. Во время ликвидации гетто в лагерь смерти в Собиборе депортировали последних 3 тыс. евреев.

Из 10 тыс. еврейского населения Брод только 88 пережили Холокост.

В Берлине неизвестные вскрыли могилу Рейнхарда Гейдриха, одного из главных виновников Холокоста по прозвищу "Мясник". В частности, на могиле на кладбище Инвалиденфридхоф в центре Берлина исчезла надгробная плита с его именем, сообщает BBC.