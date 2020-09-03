Националисты основали центр на юге Украины

Краевой Провод ОУН на юго-восточных землях возглавлял Зиновий Матла в Днепропетровске Фото: facebook.com/UPAreenacting/

Южный Краевой Провод ОУН начал действовать в Днепропетровске - теперь Днепре, 3 сентября 1941 года. Возглавлял его подпольщик Зиновий Матла - "Святослав Вовк".

Члены Южной походной группы ОУН(б) прибыли в город во время боев немцев с Красной армией 20 августа 1941 года. Для штаб-квартиры выбрали помещение на современном просп. Дмитрия Яворницкого. На первом собрании решили начать агитационную и пропагандистскую работу с целью нейтрализации советского и немецкого влияния на население. Также планировали найти новых сторонников и сформировать украинскую власть на местах. Вскоре взялись за организацию подпольных типографий, где издавали листовки и газеты.

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Зная о провозглашении Акта восстановления Украинского государства во Львове, в начале сентября организовали собрание украинской интеллигенции. На нем, с разрешения немцев, решили создать самоуправление - Днепропетровскую областную управу. Ее возглавил профессор транспортного института Афанасий Олийниченко. Орган имел собственную печать с тризубцем и надписью "Украинское государство", которую немцы впоследствии изъяли. Подобные управы организовывали и в других местностях Днепропетровской области. Занимались украинизацией.

Позже в город прибыла немецкая политическая администрация, которая начала репрессии против деятелей ОУН. В марте 1942 года Матлу отозвали в Западную Украину. Подчеркивал руководству, что не уверен в возможности проведения националистической борьбы на юге и востоке Украины. Тогда же немцы пытались ликвидировать все националистические ячейки. 1 июня 1942-го они уничтожили Областную управу, поэтому члены ОУН окончательно ушли в подполье.

30 июня 1941 года в оккупированном нацистами Львове на собрании, созванном членами ОУН(б), было провозглашено создание Украинского государства. Было сформировано правительство - Украинское государственное правление, которое возглавил Ярослав Стецько. Украинское государство просуществовало чуть больше 2 месяцев и было ликвидировано решением рейсхминистра Альфреда Розенберга после ареста Степана Бандеры и Ярослава Стецька, которые отказались отозвать "Акт провозглашения украинского государства".