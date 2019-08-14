Украинцы отклонили ультиматум Германии

Акт восстановления Украинского государства приняли во Львове 30 июня 1941 года Фото: zbruc.eu

Лидер ОУН Степан Бандера официально отказал Германии по ее ультиматуму на отзыв Акта восстановления Украинского государства 14 августа 1941-го. За это попал в концлагерь "Заксенхаузен" неподалеку Берлина.

Актом украинцы подчеркнули, что желают самостоятельно управлять своей жизнью и готовы защищать это право. Однако попытка самовольного провозглашения государства вызвала недовольство Адольфа Гитлера. Он отмечал, что украинские территории уже захвачены немецкими войсками и орошенные их кровью. При этом ОУН не смогла или не захотела организовать масштабное противостояние в тылу советам в Западной Украине. Также немцы надеялись, что украинская нация трудом поможет немцам в их борьбе.

Получив первый отказ, 5 июля 1941 года гестаповцы арестовали Бандеру и правительство Ярослава Стецько вместе с 300 ОУНовцами. Гитлер приказал немедленно уничтожить движение Бандеры.

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"Все члены организации Бандеры должны быть немедленно арестованы и после строгих допросов ликвидированы в тайне под предлогом грабежей", - говорилось в приказе айнзацкоманды с/5

Всех лидеров ОУН доставили в Берлин в тюрьму на Принцрегентен-штрассе, где Гитлер поставил ультиматум по отзыву акта. Но Степан Бандера, Ярослав Стецько и председатель Украинского национального комитета Владимир Горбовый категорически отказались это делать. В январе 1942-го всех перевели в "Целленбау" - обособленный барак концлагеря "Заксенхаузен". Здесь содержались наиболее важные заключенные нацистов.

30 июня 1941 года в оккупированном нацистами Львове на собрании, созванном членами ОУН(б), было провозглашено создание Украинского государства. Было сформировано правительство - Украинское государственное правление, которое возглавил Ярослав Стецько. Украинское государство просуществовало чуть более 2 месяцев и было ликвидировано решением рейсхминистра Альфреда Розенберга после ареста Степана Бандеры и Ярослава Стецька, которые отказались отозвать "Акт провозглашения украинского государства".