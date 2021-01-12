Националистов приговорили к смертной казни

13 января 1936 года завершился Варшавский процесс против украинских националистов.
Краевого проводника ОУН Степана Бандеру вместе с 11 другими обвинили в убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.
Судебный процесс длился почти 2 месяца. Подсудимые, свидетели и адвокаты отказывались говорить по-польски, требовали права говорить на украинском, выкрикивали "Слава Украине!", адвокаты говорили о важности дела ОУН для всех украинцев.
Бандеру, Николая Лебедя и Ярослава Карпинца приговорили к смертной казни. 9 подсудимых получили от 7 лет до пожизненного заключения.
Исполнитель покушения Григорий Мацейко смог вовремя убежать из Польши в Чехословакию.
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Из-за начала Второй мировой войны и оккупации Польши никто из подсудимых не пробыл в заключении полный срок.
18 ноября 1935 года в Варшаве начался суд над 12 членами ОУН, обвиняемыми в соучастии в убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Обвинительный акт занимал 102 страницы машинописного текста. Обвиняемые отказывались говорить по-польски, здоровались приветствием: "Слава Украине!", превратили зал процесса в трибуну пропаганды идей ОУН.
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