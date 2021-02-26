Начали судить писателя

Иван Франко изображен на фото 1875 года Источник: wikipedia

Суд над Иваном Франко начался во Львове 26 февраля 1878 года. Писателя арестовали летом 1877-го "за продвижение своих взглядов в журналах и связи с социалистами".

Учась во Львовском университете, Франко дописывал в журнал "Друг" и увлекся идеями социализма. Получал письма от известного эмигранта из Приднепровья Михаила Драгоманова. Полицейским удалось перехватить переписку у польского эмигранта Михаила Котурницького и она показалась подозрительной. Слышали и различную клевету и доносы на Франко и в конце концов обвинили его в участии в тайном международном социалистическом обществе. Такое же обвинение получили члены редакции "Друга", в том числе и Михаил Павлик.

Франко отправили во Львовскую тюрьму почти на 7 месяцев. В это время проводили следствие, занимались обысками в его доме но нашли там только литературу.

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На первый допрос вызвали в январе 1878 года. Он подтвердил, что является сторонником социалистических идей, хочет бороться за социальную справедливость, на благо трудящихся и чтобы снять оковы с украинского народа. Сильно критиковал и польскую шляхту и ее отношение к людям.

На суде Франко признали виновным. Приговорили к еще 9 месяцам тюрьмы и назначили 5 гульденов штрафа. Запретили читать и писать. Сначала посадили в камеру для одиночек, а затем переводили в другие, в которых бывало до 18 человек. Франко сравнивал это с пытками.

Его освободили в октября 1878 года. Тогда же сразу обратился с просьбой вернуть книги, изъятые следователями. Среди них были произведения русских народников и "Капитал" Карла Маркса. Но ему отказали. Также Франко исключили из общества "Просвита" и запретили приходить в общество "Русская Беседа".

Во второй раз Франко арестуют в 1880 году "за нарушение паспортного режима".

Писателя Михаила Павлика арестовали во Львове 18 июня 1877 года. Получил 3 месяца тюрьмы за принадлежность к тайному социалистическому обществу. Павлик был активным участником украинофильских кружков в Западной Украине, которая находилась в составе Австро-Венгерской империи. Вместе с Иваном Франко редактировал литературный журнал "Друг". Павлик и Франко добились смены языка издания с искусственного "язычия" на живой украинский. Язычие объединяло народный язык с церковно-литературным и было непонятным для большинства украинцев, зато было популярным среди галицких москвофилов. Павлик активно переводил на украинский язык иностранные произведения с народными сюжетами, что способствовало возрождению украинского национального сознания.