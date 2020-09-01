Начал вещание крымскотатарский телеканал

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2070
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1224
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3150
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7659
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1665
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11322
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 918
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
6
1
3
5
9
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси
Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем
Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем
Как в украинском селе разводили верблюдов 110 лет назад - подборка фото
Как в украинском селе разводили верблюдов 110 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко
Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2196
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 594
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 891
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5805
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3366
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 765
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
вторник, 01 сентября 2020 11:10

Начал вещание крымскотатарский телеканал

  Комментировать
Начал вещание крымскотатарский телеканал
После аннексии Крыма вещание телеканала ATR ведется из Украины. Фото: Facebook/Телеканал ATR

1 сентября 2006 года на 27-м эфирном канале в Симферополе (АР Крым) начал вещание первый в мире крымскотатарский телеканал ATR. В 2011-м в телеканал инвестировал крымскотатарский бизнесмен Ленур Ислямов.

В 2012 году канал вышел на круглосуточное вещание на спутнике Astra, а количество его сотрудников увеличилось с 30 до 200. Аудитория телеканала составила около 5 млн телезрителей.

В январе 2013 года крымскотатарский телеканал открыл корпункт в Киеве.

В этом же году ATR снял свой первый художественный фильм "Хайтарма" о геноциде крымских татар режиссера Ахтема Сеитаблаева.

После аннексии Крыма в 2014 году телеканал выступил за единство с Украиной и уже 31 марта 2015 прекратил вещание из-за невыдачи лицензии российской оккупационной властью.

17 июня этого же года вещание ATR возобновили из Киева, на аннексированном полуострове смотреть канал можно только по спутниковому телевидению.

С 2016 года телеканал получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины за средства бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воду в Крым не будут подавать до полной деоккупации полуострова – представительство Зеленского

По информации заместителя генерального директора телеканала Айдера Муждабаева, в 2019 году ATR был вынужден на 90% сократить производство собственных программ из-за недофинансирования, которое составило 15 млн грн (из госбюджета Украины телеканалу должны были выделить 35 млн грн).

Из-за задолженности 14 января 2020 года был отключен спутниковый сигнал телеканала. В тот же день его удалось восстановить благодаря помощи главного раввина Украины Якова Блайха и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

6 мая Кабинет министров Украины возобновил финансирование ATR.

Шесть европейских стран поддержали решение Европейского Союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начал вещание крымскотатарский телеканал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Начал вещание крымскотатарский телеканал

Начало действовать соглашение с ЕС

Луганский аэропорт держал оборону 146 дней

Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 64731
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 61375
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 8199
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
6
 Просмотров: 6543
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 6390
История
Начало действовать соглашение с ЕС
Начало действовать соглашение с ЕС
 Просмотров: 90
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
 Просмотров: 486
Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей
Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей
 Просмотров: 495
В Египте установили крест министру гетмана Павла Скоропадского
В Египте установили крест министру гетмана Павла Скоропадского Просмотров: 9
"Вы знаете, будет война", - "Да, будет война. Передайте мне соус"
"Вы знаете, будет война", - "Да, будет война. Передайте мне соус"
 Просмотров: 2214
Больше всего комментируют
5
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
4
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
2
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
Голосов: 4130
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua