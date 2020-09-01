Начал вещание крымскотатарский телеканал

После аннексии Крыма вещание телеканала ATR ведется из Украины. Фото: Facebook/Телеканал ATR

1 сентября 2006 года на 27-м эфирном канале в Симферополе (АР Крым) начал вещание первый в мире крымскотатарский телеканал ATR. В 2011-м в телеканал инвестировал крымскотатарский бизнесмен Ленур Ислямов.

В 2012 году канал вышел на круглосуточное вещание на спутнике Astra, а количество его сотрудников увеличилось с 30 до 200. Аудитория телеканала составила около 5 млн телезрителей.

В январе 2013 года крымскотатарский телеканал открыл корпункт в Киеве.

В этом же году ATR снял свой первый художественный фильм "Хайтарма" о геноциде крымских татар режиссера Ахтема Сеитаблаева.

После аннексии Крыма в 2014 году телеканал выступил за единство с Украиной и уже 31 марта 2015 прекратил вещание из-за невыдачи лицензии российской оккупационной властью.

17 июня этого же года вещание ATR возобновили из Киева, на аннексированном полуострове смотреть канал можно только по спутниковому телевидению.

С 2016 года телеканал получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины за средства бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

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По информации заместителя генерального директора телеканала Айдера Муждабаева, в 2019 году ATR был вынужден на 90% сократить производство собственных программ из-за недофинансирования, которое составило 15 млн грн (из госбюджета Украины телеканалу должны были выделить 35 млн грн).

Из-за задолженности 14 января 2020 года был отключен спутниковый сигнал телеканала. В тот же день его удалось восстановить благодаря помощи главного раввина Украины Якова Блайха и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

6 мая Кабинет министров Украины возобновил финансирование ATR.

Шесть европейских стран поддержали решение Европейского Союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма.