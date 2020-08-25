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вторник, 25 августа 2020 08:41

К "крымским" санкциям ЕС против России присоединились 6 стран

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К &quot;крымским&quot; санкциям ЕС против России присоединились 6 стран
Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении России до 23 июня 2021 года. Фото: rbc.ua

Шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма.

Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

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Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз - Черногорию и Албанию, членов европейской зоны свободной торговли Норвегию и Исландию, а также об Украине и Грузии.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставки технологий.

Санкции против Российской Федерации в перспективе будут усиливаться. В частности, ее могут отключить от международной платежной системы SWIFT. Это может произойти, если Россия не прекратит агрессивно себя вести.

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Дата
25
августа

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