На затопленном корабле нашли скелеты пиратов

У берегов США нашли пиратский корабль. Фото: CBS Boston

На затонувшем в начале XVIII века корабле нашли скелеты пиратов.

Его обнаружили у полуострова Кейп-Код на атлантическом побережье США. Корабль носил название Whydah Gally. Дайверы обнаружили его еще в 1984 году. Капитаном судна был английский пират Сэмюэл "Черный Сэм" Беллами. Оно затонуло в 1717 году, сообщает Divernet.com.

3 года назад исследователи нашли потомка пирата. У него взяли образец ДНК. Ученые планируют провести геномный анализ костей и сравнить полученные результаты с образцом ДНК.

"Мы надеемся, что современные передовые технологии помогут нам идентифицировать всех этих пиратов и установить их связь с потомками, которые, возможно, могут где-то сейчас проживать", - заявил Барри Клиффорд, который и обнаружил в 1984 году этот затонувший корабль.

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По легенде, Whydah Gally был кораблем для перевозки рабов. Во время одного из рейсов его захватили пираты. Судно стало 3-м в эскадре Черного Сэма.

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