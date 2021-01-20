На вспаханном поле нашли старинный гребень

В поле нашли гребень, который, возможно, принадлежал графине Нине Канкриной Фото: tsn.ua

Исследователи обнаружили гребень с фирменным клеймом в виде ракушки в селе Веселянка Запорожской области. На находку наткнулись, когда осматривали поле, вспаханное в конце 2020 местным фермером.

Предполагают, что предмет принадлежал графине Нине Канкриной, ведь неподалеку от того места в XIX в. располагалось ее родовое имение. Специалисты также установили, что гребень изготовили на немецкой фабрике Schildkrot. Та начала работу в 1873-м и вскоре стала самым известным производителем предметов из целлулоида в мире, передает ТСН.

Историки рассказали, что земли сел Григоривки и Веселянки в наследство получили сыновья министра финансов Российской империи Егора Францевича Канкрина. Здесь жили семьи Александра и Виктора Канкриных. В разные времена мужчины занимали должности председателей земских управ, мировых судей, предводителей дворянства и тому подобное. Сын Виктора Иван с 1908-1912 года служил губернатором Бессарабии.

Графиня Нина Канкрина родилась 7 февраля 1887 года в Веселянке. Ее отцом был глава местного дворянства Иван, а матерью его двоюродная сестра Мария. Женщина умерла при родах. Нину окрестили в храме Святой Екатерины в Царицыном Куте. Девочка стала любимицей отца и имела хорошие отношения с братьями.

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Фамильный склеп графа Александра Канкрина нашли в селе Григорьевка возле Запорожья в июне 2020 года. О склепе и остатках каменного фундамента церкви XIX в. сообщала заместитель директора охранной археологической службы института археологии Академии наук Украины Оксана Дровосекова. "Совместными усилиями Охранно-археологической службы Украины и ОО "Ритон" проводится археологическая разведка на месте, где была расположена церковь, построенная помещиком Александром Канкриным в 1871 году. Мы нашли каменный фундамент и фамильный склеп Канкриных", - рассказывала она. Захоронение было за алтарной частью.