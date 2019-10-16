На территории Франции нашли "город мертвых" римской эпохи

Во Франции нашли древнее кладбище. Фото: thehistoryblog.com

На юго-западе Франции у города Наброна в Окситании археологи обнаружили древнее кладбище, которое активно использовалось в течение 1 и 2 веков нашей эры.

Некрополь относится к поселению НАРБ Марциус (Narbo Martius) - первой римской колонии в Галлии, основанной в 118 г. до н.э., пишет techno.nv.

Рядом с кладбищем проходила первая римская дорога в Галлии Виа Домиция. В начале нашей эры город стал крупным торговым центром, расположенным на пути между Средиземноморьем и Атлантикой.

Ученые раскопали уже 300 гробниц, но считают, что их - более тысячи.

Благодаря отложением реки Од, которая протекает рядом и периодически затапливает памятник, захоронения сохранились в хорошем состоянии. Хоронили на кладбище населения набрать, а не элиту. Но содержание могил свидетельствует, что город процветал. Памятники по размеру небольшие и украшены расписной штукатуркой и надписями на табличках, которые содержат имена и статус, а также о итальянское происхождение запрещенных. В погребения клали небольшие терракотовые сосуды, вероятно с маслом или духами, немного еды, иногда одну или две стеклянные "бутылочки", а также светильники. О сожжении в то время тел свидетельствуют урны с прахом умерших.

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Ученые сравнивают эти захоронения с некрополями в Италии из этажность гробниц.

Захоронение двух детей нашли археологи в храме Святого Пантелеймона в селе Шевченково Галицкого района Ивано-Франковской области.