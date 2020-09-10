На стене храма нашли изображение мифического существа

Археологи обнаружили граффити странного существа при обследовании Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, РФ. Возраст рисунка оценивается в более чем 800 лет.
На белокаменной стене видна фигура бегущего человека. Левой рукой он поднимает над головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, сообщает foma.ru.
"Перед нами редкий пример изображения фантастических существ, которые, по преданию, жили в дальних странах. Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси не были широко известными. Рисунок также может демонстрировать аллегорию борьбы добра со злом", - считает археолог РАН Владимир Седов.
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Слева от рисунка, а также под ним располагается текст, в конце которого можно прочитать слова "но не всем ладно. Игнат писал". Фразе предшествует загадочная последовательность из 5 букв, которую ученые пока не смогли истолковать.
Языковеды предполагают, что слово "ладно" стоит расшифровывать как "одинаково".
В апреле 2020 года археологи обнаружили руины 700-летней каменной церкви с фресками на территории средневекового города - крепости Червен, Болгария.
Крепость располагалась недалеко от современного города Русе на северо-востоке страны. Считалась одним из главных городских, религиозных и экономических центров Второго Болгарского Царства (1185-1396)
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