На стене храма нашли изображение мифического существа

Археологи обнаружили граффити странного существа при обследовании Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, РФ. Возраст рисунка оценивается в более чем 800 лет.

На белокаменной стене видна фигура бегущего человека. Левой рукой он поднимает над головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, сообщает foma.ru.

"Перед нами редкий пример изображения фантастических существ, которые, по преданию, жили в дальних странах. Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси не были широко известными. Рисунок также может демонстрировать аллегорию борьбы добра со злом", - считает археолог РАН Владимир Седов.

Автор: пресс-служба ИА РАН В Спасском соборе города Переславль-Залесский обнаружили 800-летнее граффити с мифическим существом

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Слева от рисунка, а также под ним располагается текст, в конце которого можно прочитать слова "но не всем ладно. Игнат писал". Фразе предшествует загадочная последовательность из 5 букв, которую ученые пока не смогли истолковать.

Языковеды предполагают, что слово "ладно" стоит расшифровывать как "одинаково".

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