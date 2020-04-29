На остатках еврейской торговой лавки организуют музей

Древние подвалы станут элементом музея под открытым небом на сквере Пионеров Фото: ukrinform.ua

В Запорожье 150-летние остатки подвалов торговых рядов планируют превратить в элементы музея под открытым небом. Их обнаружили в ходе реконструкции сквера Пионеров.

"В этом году исполняется 250 лет со дня основания Александровской крепости. Благодаря тому, что в сквере проводятся работы по благоустройству, мы имеем интересный туристический объект - остатки фундаментов гостиного ряда, лавки №12, которая принадлежала купцу Абраму Геншафту. Это прообраз современных торговых центров", - рассказал корреспонденту "Укринформа" историк Валерий Стойчев.

Торговые ряды разграбили и сожгли во время еврейских погромов 1905-го, но через 5 лет Абрам Геншафт подал в Александровскую городскую управу проект перестройки своей лавки. Во второй раз торговые ряды сгорели в 1943-м, тогда же подвалы засыпали строительным мусором. В 60-х годах на этом месте обустроили сквер Пионеров.

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Его реконструкция началась в декабре 2019 года. На восстановление сквера из городского бюджета выделили 16,5 млн грн. На сегодняшний день выполнено около 50% запланированных работ. Предварительно, реконструкцию завершат нынешней осенью, а историческую находку накроют стеклом и подсветят.

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