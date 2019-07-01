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понедельник, 01 июля 2019 11:39

Раскопали древние ворота Софийского собора

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Автор: facebook.com/SophiaKyiv
  Обнаружили остатки Софийский ворот
Обнаружили остатки Софийский ворот

В ходе археологических раскопок на территории Национального заповедника "София Киевская" обнаружили монументальное сооружение XII в. из обожженного кирпича - плинфы. Этот материал использовали при строительстве во времена Киевской Руси. Раскопки проходят в Митрополичьем саду в нескольких метрах от собора.

"Теперь сантиметр за сантиметром мы будем открывать то, чего никто из ныне живущих не видел. Ориентировочная площадь сооружения - около 100 квадратных метров. Возможно, это Софийские ворота с надвратной церковью, вроде Золотых ворот. А возможно, и что-то другое. скоро будем знать больше", - отметил археолог Тимур Бобровский.

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Согласно предыдущим исследованиям, Софийские ворота - часть оборонительных сооружений времен князя Владимира Великого, которые размещались в районе пересечения нынешних улиц Владимирской и Большой Житомирской, то есть чуть дальше "Софии". Это уникальное открытие, позволяющее больше узнать о жизни Киева и киевлян много веков назад, сообщают Новости Сегодня.

Сейчас на месте раскопа археологи нашли монету "полушку" времен российского императора Петра I 1721-го. Ее нашли на небольшой глубине 15-20 см. На реверсе монеты можно рассмотреть титул царя "ВРП" (Всея России Повелитель).

Автор: facebook.com/SophiaKyiv
  Нашли императорскую монету 1721-го
Нашли императорскую монету 1721-го

В Софии Киевской обнаружили уникальные фрески XVIII-XIX в. после того, как нашли в архиве данные о проведенных реставрационных работах.

Об этом открытии заявила заведующая сектором Национального заповедника "София Киевская" Тамара Рясная.

На архивных фотографиях нашли фреску, на которой изображена библейская история "Путь в Эммаус", когда апостолы Лука и Клеопа не узнали Христа, который после воскресения присоединился к ним по дороге в город Эммаус. Уже на месте во время ужина апостолы узнали Христа после того, как он благословил и надломил хлеб. В этот момент Христос стал для них невидимым.

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