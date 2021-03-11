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четверг, 11 марта 2021 17:18

Мужчина судится с родственниками чекистов, которые убили его прадеда в 1930-х

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Мужчина судится с родственниками чекистов, которые убили его прадеда в 1930-х
Казака Степана Карагодина расстреляли 21 января 1938. Его правнук опубликовал историю мужчины. Фото: voi.com.ua

Россиянин Денис Карагодин опубликовал в сети имена всех причастных к убийству его прадеда Степана Карагодина спецслужбами НКВД в 1930-х.

Родственники палачей теперь пытаются противостоять обвинению со стороны Карагодина. На этой неделе полиция допрашивала Карагодина в Томске, сообщает "Радио Свобода".

Сын умершего местного сотрудника НКВД Сергей Митюшов выдвинул обвинения против Карагодина. Назвал его публикацию клеветой. Заявил, что сам ходил в архив и изучал дело отца.

"Мне не нравится, когда люди без разрешения вмешиваются в мою жизнь", - сказал Митюшов.

Карагодин начал исследования в 2012 году. Публиковал на своем веб-сайте все документы, связанные с этим делом. Составил описание жизни прадеда. Того казнили за вымышленным обвинениям в шпионаже в пользу Японии. Он установил всех палачей, членов трибунала, которые утвердили приговор, местных чиновников из Сибири. Идентифицировал даже водителей, которые перевозили осужденных на казнь.

"Мы выяснили, что хотели знать несколько поколений моей семьи. Я начал работу в 2012-м, а закончил 12 ноября 2016 года", - сказал мужчина.

Один из потомков спецслужащего даже поблагодарил Карагодина. Но другие выступили против расследования.

"За что они могут меня критиковать? За то, что я опубликовал официальные документы ФСБ, в которых упомянуто, что их родственники участвовали в массовых убийствах? Каким образом я виноват?" - комментировал он обвинения.

На сайте Карагодина гиперссылки на имя Алексея Митюшова направляет на страницу, где отображается подписанное заявление с указанной датой смертного приговора Степану Карагодину и датой его казни. Член правозащитной общественной организации "Мемориал" Ян Рачинский сообщил, что такие документы часто создавали через несколько лет после совершения преступления. Они не всегда доказывают, что те, кто их подписал, участвовали в казнях.

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"Такие выписки были добавлены к материалам дел в 1939 году, через два года после Большого террора, когда наводили порядок в документах. И этот процесс осуществляли люди, не имевшие никакого отношения к казням. Это стандартные листы бумаги. Я видел таких сотни. Я не могу однозначно сказать, что этот человек не участвовал. Но неправильно утверждать на основании этого документа, что он это сделал", - сказал Рачинский.

Митюшов имел 25 лет на момент смерти Карагодина. Рачинский предположил, что он был обычным клерком, который выполнял простые административные задачи.

Постановление политбюро СССР "Об антисоветских элементах" вступило в силу 5 августа 1937-го. В стране начался Большой террор, обоснованный наркомом НКВД Николаем Ежовым и поддержан Сталиным.

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