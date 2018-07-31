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среда, 01 августа 2018 02:24

Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х

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Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
"Выставка передовых достижений" для многих была местом отдыха семьей. Фото: скриншон с видео

В сети появилось ретро видео Киева 1960-х годов. На любительских кадрах снято известную в то время на весь Советский Союз "Выставка передовых достижений" на ВДНХ.

В народе более известную как ВыПерДос. Видео распространили в группе "Коренной киевлянин" на странице в Facebook.

Люди ходят новыми павильонами, катаются на работающих аттракционах. В озерах плавают утки и лебеди. На территории есть новые большие фонтаны. Выставки этого периода называют лучшими, поездки на них выдавали за заслуги.

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В сети опубликовали ретро фотографии Киева середины прошлого века.

На них изображены Михайловская площадь, Крещатик, Майдан Независимости, театр имени Ивана Франко, главный корпус университета имени Тараса Шевченко, мост влюбленных, Днепровская набережная.

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