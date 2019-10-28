Монеты и останки людей: в центре города раскопали давнюю крипту

Археологи обнаружили древнее подземелье и остатки каменной стены на улице Корнякта в центре Львова. Предполагают, что это была крипта костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев.

В самом подземелье обнаружили монеты - боратинки из разных времен, фрагменты старой керамической посуды и остатки человеческих костей, передает Гал-Инфо.

Сам костел Пресвятои Троицы находился на этом месте с 1703 - 1848 год. Сооружение разрушили артиллерийским обстрелом Львова во время революции "Весны народов" и большого восстания в городе.

На месте монастыря в последующие годы по проекту архитекторов Вильгельма Шмида и Сильвестра Гавришкевича построили культурное учреждение - Народный дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи рассказали, что нужно делать с раскопками в центре Львова

Автор: galinfo.com.ua Во Львов нашли остатки крипты разрушенного австрийскими войсками монастыря

Автор: galinfo.com.ua Во Львов нашли остатки крипты разрушенного австрийскими войсками монастыря

Автор: galinfo.com.ua Во Львов нашли остатки крипты разрушенного австрийскими войсками монастыря

Весной 1848 года Европу, в частности Австрийскую империю, охватили восстания. Эти события получили название "весна народов". Наибольшей провинцией империи была Галичина, полное официальное название - Королевство Галичины и Володимирии, со столицей во Львове. Она занимала территорию современных Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также юго-восточную Польшу. В городах восточной части края преобладали поляки и евреи, в селах - украинцы (тогдашнее название - русины).