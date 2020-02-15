Миллионер на воздушном шаре пересек Тихий океан

Fosset vytratyv pivmilʹyona dolariv na povitryanu kulyu. Foto: historytime . U 1996 rotsi vin zdiysnyv pershu sprobu bezposadochnoho kruhosvitnʹoho perelʹotu na povitryaniy kuli. Tsya sproba zakinchylasya nevdacheyu - startuvav v Pivdenniy Dakoti, kulya zmih doletity lyshe do Kanady. Vin peretnuv Tykhyy okean. CHYTAYTE TAKOZH: Rekord zhinky-pilota: vid uzberezhzhya do uzberezhzhya bez posadky Uvesʹ svit obletiv cherez sim rokiv. Startuvavshy z Avstraliyi, Fosset cherez 14 dniv, 19 hodyn i 50 khvylyn povernuvsya u vykhidnu tochku. Fosset litav na planerakh, dyryzhablyakh i aeroplanakh cherez okeany i kontynenty. Vin postavyv ponad 100 svitovykh rekordiv . 3 veresnya 2007 roku o 8:45 ranku vyletiv na odnomotornomu lehkomu litaku z pryvatnoho aerodromu v Nevadi. Litak znyk a tilo ne znayshly. Cherez rik turysty znayshly mistse ymovirnoyi zahybeli Fosseta. Yoho oholosyly pomerlym. Amerykanka Ameliya Erkhart 11 sichnya 1935 roku rozpochala perelit cherez Tykhyy okean. Polit tryvav 18 hodyn 16 khvylyn. Stala pershoyu zhinkoyu-pilotom, yaka peretnula Amerykansʹkyy kontynent vid uzberezhzhya do uzberezhzhya bez promizhnoyi posadky. Показати більше 1082/5000 Фоссет потратил полмиллиона долларов на воздушный шар. Фото: historytime

Американец Стив Фоссет первым в мире на воздушном шаре пересек Тихий океан 21 февраля 1995-го. Установил более 100 мировых рекордов на воздушном шаре, на паруснике, самолете и планере.

До 40 лет Фоссет был известен исключительно в деловых кругах на бирже. В 1985-м миллионер решил переплыть Ла-Манш. В течение следующих 8 лет Фоссет занимался различными экстремальными видами спорта. Стив Фоссет хотел первым поставить небывалый рекорд, который навсегда останется в истории человечества.

Для того чтобы сконструировать аппарат, способный облететь вокруг света, Фоссет нанял команду экспертов. Потратил полмиллиона долларов. В 1996 году он предпринял первую попытку беспосадочного кругосветного перелета на воздушном шаре. Эта попытка закончилась неудачей - стартовав в Южной Дакоте, шар смог долететь только до Канады. Он пересек Тихий океан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Весь мир облетел через семь лет. Стартовав из Австралии, Фоссет через 14 дней, 19 часов и 50 минут вернулся в исходную точку. Фоссет летал на планерах, дирижаблях и аэропланах через океаны и континенты. Он поставил более 100 мировых рекордов. 3 сентября 2007 в 8:45 утра вылетел на одномоторном легком самолете с частного аэродрома в Неваде. Самолет исчез а тело не нашли. Через год туристы нашли место предполагаемой гибели Фоссета. Его объявили умершим.

Американка Амелия Эрхарт 11 января 1935 начала перелет через Тихий океан. Полет длился 18 часов 16 минут. Стала первой женщиной-пилотом, которая пересекла Американский континент от побережья до побережья без промежуточной посадки.