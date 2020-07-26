Международный язык общения придумал окулист

Эсперанто это искусственный язык для международного общения. Его придумал окулист и полиглот Людовик Лазарь Заменгоф из Польши. Фото: International Language for Poles

В Варшаве 26 июля 1887-го опубликован первый учебник международного языка эсперанто "Международный языкъ". Это искусственный язык для международного общения. Ее придумал окулист и полиглот Людовик Лазарь Заменгоф из Польши. Он работал над ней 10 лет.

В Людвига Заменгофа с детства развился талант к языкам. При жизни хорошо овладел восемью языками, еще 12 изучал. Вырастая в многоязычной среде, он заметил, что большинство корней слов - общие. Первый пробный вариант международного вспомогательного языка под названием Lingwe Uniwersala Людвиг Заменгоф создал в 18-летнем возрасте. Окончил Варшавский университет. После практики в клиниках Вены начал работать врачом-окулистом в Варшаве. В июля 1887 году там опубликовал на русском 40-страничный брошюру "Международный язык. Предисловие и полный учебник". Подписал ее псевдонимом "Доктор Эсперанто" - "надеющийся". Книга включала грамматику и 912 корней слов.

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За полгода Заменгоф получил более 10 тыс. предложений и критических замечаний от людей, заинтересовавшихся эсперанто - так сразу окрестили новый язык. Язык эсперанто стала быстро распространяться в европейских странах. 70% слов имеют романские корни, около 20% - германские, остальные - словянские и искусственно выдуманные. Доктор стал настолько популярным, что французское правительство наградило его орденом Почетного легиона. Среди эсперантистов возник культ Заменгофа - его называли "маэстро".

После Второй мировой движение эсперанто начал возрождаться как на Западе, так и в странах социализма. Лига Наций, Международный Почтовый Союз, Международный Красный Крест и другие организации признали эсперанто одним из своих официальных языков.

Эсперантисты живут во всех странах мира и имеют около 100 международных организаций: учителей, ученых, медиков, радиолюбителей, йогов, коллекционеров, шахматистов и многие другие.