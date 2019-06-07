Место смерти выдающихся украинцев - сегодня День памяти погибших на Соловках

Политзаключенные идут в лагерь Фото: ИноСМИ

День памяти погибших узников Соловецкого лагеря особого назначения отмечают 7 июня. Лагерь работал в 1920-1930-х годах.

За время его существования там погибло по официальным данным около 7,5 тыс. человек. Сами заключенные говорили о десятках тысяч погибших только на железнодорожных работах.

Заключенные работали на лесозаготовках, прокладывали железнодорожные пути, строили Беломор канал.

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Значительную часть заключенных составляли украинцы. Сначала деятели Украинской революции 1917-1921-го, впоследствии украинская интеллигенция, которой чекисты шили дела о "буржуазном национализме".

Именно с Соловецким лагерем связан термин "Расстрелянное возрождение". Последние минуты своей жизни провели в лагере ведущие украинские писатели и художники: Николай Зеров, Михаил Драй-Хмара, Лесь Курбас, Микола Кулиш, Валерьян Пидмогильный, Павел Филипович. На Соловках расстреляли и историка Матвея Яворского.

Соловки известны в царские времена как место ссылки; при советской власти - как первый концентрационный лагерь. Среди заключенных на Соловках было немало украинцев, большинство которых там и погибло. Люди начали осваивать Соловецкий архипелаг около 6-6,5 тысяч лет назад, но первыми постоянными жителями считают старца Савватия и монаха Германа. Они пришли сюда в 1429 году, хотя на островах до того уже существовали так называемые "тоны" - временные промышленные поселения карелов. После Октябрьской революции Соловецкий монастырь ликвидирован и преобразован в первый в СССР концентрационный лагерь, куда ссылали заложников и политзаключенных.