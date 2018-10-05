Львовских ученых исключили из академии наук

В Харькове осудили галицких академиков. Фото: "Громадське"

5 октября 1933 в Киеве президиум Всеукраинской академии наук исключил из состава действительных членов академии литературоведа и фольклориста Михаила Возняка, музыковеда Филарета Колессу, филолога Кирилла Студинского и педагога и переводчика Василия Щурата.

Их назвали врагами трудящихся масс Украины и обвинили в том, что они продались польским помещикам и "пытаются закабалить трудящихся Украины, восстановить в Украине помещичий строй".

Академики жили во Львове, который в то время входил в состав Польши. В 1929 году их избрали академиками за вклад в украинскую науку. Они получали зарплату из Харькова, тогдашней столицы УССР. В знак протеста против советских репрессий в 1933 они отказались от денег.

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"Академики Возняк, Колесса, Студинский и Щурат, которые неоднократно декларировали свое желание участвовать в культурном строительстве Советской Украины, избранны на этом основании в ВУАН. На деле Возняк, Студинский и Щурат тесно связались с теми кругами господствующих классов Польши, которые проводят политику интервенции против Советского Союза. Они продались польским помещикам, стремящимся закабалить трудящихся Украины, восстановить на Украине помещичий строй. Учитывая это, президиум ВУАН постановляет: академиков Возняка, Колессу, Студинского, Щурата исключить из состава Академии и лишить звания академиков как врагов трудящихся масс Украины", - постановили на заседании президиума ВУАН.

Сенат США принял резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933-х признается геноцидом украинского народа. Это первый в истории правовой акт Конгресса США с такой формулировкой.