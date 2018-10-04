Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат США признал Голодомор геноцидом украинский Фото: ТВ Центр

Сенат США принял резолюцию в которой Голодомор 1932-1933-х признается геноцидом украинского народа. Это первый в истории правовой акт Конгресса США с такой формулировкой.

Документ содержит признание выводов правительственной комиссии США о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинского народа", сообщает посольство Украины в США.

Резолюция осуждает систематические нарушения прав человека - на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

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"Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям. Призывают к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - говорится в сообщении.

Украинский институт национальной памяти начал Всеукраинскую акцию "Память рода". Ее целью является поиск и сбор воспоминаний потомков тех, кто пережил Голодомор, и семейных фотографий периода до начала Голодомора.